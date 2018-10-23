Öğretmenlik Meslek Kanunu geliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki ‘2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
İNSANI FORMATLAYAN MEKANİZMA
“Türkiye’nin sorunu, geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan; dikte edileni nesillere aktaran mekanizma olarak görülmüş olmasıdır. Bu çarpık anlayış maalesef nesillerimizin heba edilmesine, potansiyelinin, yeteneklerinin körelmesine yol açmıştır.
BİR YANLIŞTA NESİLLER KAYBEDİLİR
Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybedilir, en fazla hedeflerin gerisine düşülür. Ama eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller, asırlar kaybedilir. Bunun için attığımız her adımı dikkatle hesaplamak düşünmek tartmak analiz etmek ve hayata geçirmek zorundayız eğitim işi aceleye gelmez. Eğitim işi ertelenemez, geciktirilemez. Türkiye’nin dershane meselesi bunun en çarpıcı örneğidir. Biz hükümete geldiğimizde milletimize verdiğimiz söz gereği eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Ne yazık ki bu başarılamadı, geç başarıldı. Onun için bu zaman kaybıyla FETÖ’ye yılda 1-2 milyar para kazandırdık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ne yaptıysak, hangi tedbiri aldıysak, hangi sistemi devreye soktuysak istediğimiz neticeyi o zamanlar elde edemedik, şimdi ediyoruz.
‘2023 Vizyonumuz’da öğretmenlerimiz çok önemli yer tutuyor. Önümüzdeki dönem Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanacak.
Öğretmenlerimizin çalışma şartlarını mesleğin gereklerine uygun bir seviyeye taşımakta kararlıyız.
Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik eden birtakım tedbir alınacak.
Öğretmenlerimizin becerilerini meslek içi eğitim yoluyla hedeflerimize uygun seviyeye çıkaracağız.”
ÖĞRETMENE SÖZLEŞME 3+1 YIL
Sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 olan sözleşme süreleri, 3+1 şeklinde 4 yıla indirilecek.
Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde uzmanlığa dayalı profesyonel kariyer alanı olarak yapılandırılacak.
Öğretmenlerin ücretleri iyileştirilecek.
FEN LİSELERİNE ARAŞTIRMA KOÇU
Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmeleri için bir kurul oluşturulacak.
Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacaklara bu alana özel ölçütler gelecek. Bilim insanları bu liselerde öğrencilere eğitim ve araştırma koçu olacak.
ESNEK MÜFREDAT OLACAK
Mesleki teknik eğitimde döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15’lik Hazine kesintisi yüzde 1’e düşürülecek.
Esnek ve modüler müfredat hazırlanacak.
YURTDIŞINDA TEKNİK EĞİTİM
Yurtdışında teknik eğitim imkânı gelecek.
Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilecek.
PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILIYOR
Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon kaldırılacak.
Lisansüstü düzeyde ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’ açılacak. YÖK işbirliğiyle eğitimcilere 21’inci yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla lisansüstü düzeyde yan dal programları verilecek.
Başarılı öğretmenler, bilgi ve deneyim arttırmak için yurtdışına gönderilecek.
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