‘Öğretmenlerin yüzde 29.3’ü şiddet görüyor’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından eğitimcilere yönelik şiddet ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı.
Kaya, Eğitim-Sen’in yaptırdığı ankete dayanarak, öğretmenlerin yüzde 29.3’ünün okul ve okul çevresinde şiddet gördüğünü belirtti. Kaya’nın paylaştığı bilgiler şöyle:
ŞİDDET VAR, ŞİKÂYET YOK
- Öğretmenlerin, yüzde 29.3’ü okul ve okul çevresinde şiddet gördüğünü ifade etmiştir. Şiddete maruz kalan öğretmenlerin yüzde 54’ü sözlü, yüzde 38.7’si psikolojik, yüzde 7’si fiziksel, yüzde 0.3’ü cinsel şiddete uğradığını söylemiştir.
- “Size kim şiddet uyguladı?” sorusuna; öğretmenlerin yüzde 67’si öğrenci ve veli, yüzde 28.3’ü okul yöneticisi, yüzde 3.5’i öğretmen, yüzde 1.2’si de memur ve yardımcı personel cevabını vermiştir.
- Şiddete maruz kalan öğretmenlerin; yüzde 84.7’si şikâyette bulunmamış, yüzde 15.3’ü şikâyette bulunmuş.
YÜZE 92’Sİ CEZA ALMAMIŞ
- Şiddet gören öğretmenlerin; yüzde 23.8’i gerekli görmediği için, yüzde 16.2’si telkin ve tavsiyeler nedeniyle, yüzde 12.9’u korktuğu için, yüzde 10.2’si şiddet uygulayan kişi özür dilediği için, yüzde 36.9’u ise diğer nedenlerle şikâyette bulunmadı.
- Öğretmene şiddet uygulayanların yüzde 92’si ceza almadı, yüzde 8’i ceza aldı.
- Öğretmenlerin; yüzde 97.6’sı öğretmenlerin statü kaybı yaşadığını, yüzde 81.4’ü toplumda öğretmenlere yönelik küçümseyici ifadelerin arttığını düşünüyor.
- Öğretmenlerin yüzde 99’u, eğitim emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor.
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