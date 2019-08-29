Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenlerin ağustos başında başvurularını tamamladığı, özür grubu atama sonuçları açıklandı. Öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) MEBBİS sistemi veya e- devlet hizmeti üzerinden görüntüleyecekler. İşte, mazerete bağlı yer değiştirme sonuç sorgulama sayfası.
Eş durumu tayini ve farklı nedenlerle başvuru yapan öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları, erişime açıldı. MEB'in sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yaptığı duyurunun ardından, başvuruda bulunan öğretmenler yer değiştirme sonuçlarına ulaşmak adında araştırmalarına başladı. Peki, öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınmıştı. Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
MEB tarafından açıklanan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e devlet sistemi üzerinden sorgulanacak. Adayların şifre ve TC numaraları kullanmaları gerekli olacak. Öğretmenler, tebliğat ve ilişik kesme işlemlerini 2 Eylül tarihinden itibaren yapabilecek.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
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