Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatacak?
Öğretmenlerin kırtasiye ödeneği, eylül ayına girilmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Eğitim öğretime hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği aynı zamanda bakanlıkta idari hizmetlerde görev yapan kişileri de kapsayacak. Peki, kırtasiye parası 2019 yılında ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kırtasiye parası ile yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde hazırlıklarını gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı personelleri, bakanlığın bu ödemeyi ne zaman yapacağını sorguluyor. Peki, öğretmen ve eğitimciler için kırtasiye parası ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KIRTASİYE PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;
2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması
2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.
Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 2 Eylül tarihinde yapılacağı söylenebilir.
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