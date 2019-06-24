Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı! MEB iller arası yer değiştirme ve tayin sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. İşte, MEB iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı...
Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları, öğretmenlerin erişimine açıldı. Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
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