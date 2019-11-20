Öğretmenlerin alan değişikliği atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı. Peki, Öğretmenlerin alan değişikliği atamaları ne zaman yapılacak? İşte, MEB öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, öğretmen adaylarının ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.
Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.
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