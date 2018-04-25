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    Öğretmenlere seçim izni! İşte o tarihler

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 18:31 | Son Güncelleme:

    Öğretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arası idari izinli sayılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin, mesleki çalışma takvimini, bayram ve seçim dolayısıyla revize ettiklerini, 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını bildirdi.

    Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma arkadaşlarına verimli bir mesleki çalışma dönemi dileğinde bulunarak, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

    Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:
    "Öğretmenlerimizin, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça
    kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."

     

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    Etiketler: ÖĞRETMEN , erken seçim , izin , gündem
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