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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
23.11.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka'ya bağışta bulundular 

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Öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka'ya bağışta bulundular 

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulundular. 

Okul Aile Birliği Başkanı Seda Gemici Gülgün ve üyeleri Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka Cemiyeti'ne öğretmenler adına bağışta bulunarak sürpriz yaptılar. Okul Aile Birliği Başkanı Seda Gemici Gülgün, Darüşşafaka Cemiyeti'nden gönderilen ve üzerinde "Sevgili Öğretmenlerimiz, Okul Aile Birliği tarafından adınıza yapılan bağış, minnetle kabul edilmiştir.

Darüşşafaka Cemiyeti, 155 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile annesi yada babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli 1000'e yakın öğrenciye tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim fırsatı sunuyor. Adınıza yapılan bu bağışla siz onların nitelikli bir eğitimle yarınlara hazırlanmasına vesile oldunuz. Cemiyetimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz. Öğretmenler gününüzü kutlamak için bir çocuğun gülümsemesinden daha güzel bir hediye bulamazdık" yazılı plaketi öğretmenler odasında Okul Müdürü Ferit Karadayı'ya takdim etti. 

'FARKLI BİR HEDİYE SUNALIM DEDİK' 

Plaket takdimi öncesi bir konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Seda Gemici Gülgün, "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü okul aile birliği adına kutluyorum. Bu öğretmenler gününde öğretmenlerimize farklı bir hediye sunalım dedik. Rüzgarlımeşe İlkokulu öğretmenleri adına Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulunduk. Gelen plaketi öğretmenler adına okul müdürümüze teslim ediyorum" dedi. 

'SON YILLARDA ÖĞRETMENLERİN DEĞERİ ÖNCELERE GÖRE GİDEREK AZALIYOR' 

Okul Aile Başkanı Seda Gemici'den plaketi teslim alan Rüzgarlımeşe İlkokulu Ferit Karadayı ise "Bu anlamlı hediyelerinden dolayı okul aile birliğimize ve üyelerimize öğretmenlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir anlamlı bir hediye, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bizler adına bağışta bulunmuşlar. Son yıllarda öğretmenlerin değeri öncelere göre giderek azalıyor. Temennimiz bundan sonra değeri artarak devam etmesidir. Atatürk'ün sözü ile ben sözlerimiz bitirmek istiyorum. 'Milletleri kurtaracak ancak ve ancak öğretmenlerdir' diyor Ulu Önderimiz'. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerin ve öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" dedi. 

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