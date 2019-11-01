Öğretmenlere Ayşe ve Ece Ege tasarımı önlük
YENİ öğretmen önlükleri İstanbul’da Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde tanıtıldı. Dünyaca ünlü Türk modacılar Ayşe ve Ece Ege, bir erkek modeli, iki farklı kesim kadın modeli olmak üzere üç ayrı önlük tasarladı.
Ekru rengindeki önlükler, pardösü modelinde yapıldı. Pilot uygulama ikinci dönemden itibaren İstanbul’daki 10 okulda başlayacak. İsteyen öğretmenler önlükleri ücretsiz alabilecek. Önlüklerde öğretmenlerden gelen taleplere göre revizyon yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu: “Öğretmenin giyimi, kıyafeti, davranışı, duruşu rol model oluşturur. Hepimiz açısından çok değerli. Önlük sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi. Olmuşluğun, muktedirliğin, muvaffakiyetin simgesidir. Çalışıyor olmanın, kolları sıvamanın, karşıdan görüldüğünde sorunları çözecek kişinin geliyor olduğunun, bilgimle, tecrübemle, deneyim ve yeteneklerimle buradayım demenin temsilidir. Okullarımızda tasarım beceri atölyeleri var. Yeri gelecek çocukların çamurlu elleriyle ilgilenecekler, ahşap atölyesinde talaş tozuyla karşılaşacaklar.
‘HEPİNİZE ÇOK YAKIŞTI’
Atölyeler yaygınlaştıkça öğretmenimizin kıyafetiyle ilgili ihtiyaçlarının da dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğretmen kuruluşlarımızın da görüşlerini alarak tasarım üzerinde çalışıldı. Gerek kumaş içerikleri, modeli, rengi konusunda öğretmenlerimizle uzun temaslarımız oldu. Beş aylık bir çalışmadan söz edebiliriz. Önlükleri gönüllü olarak dünyaca ünlü modacılarımız Ayşe ve Ece Ege tasarladı. Üretimi LC Waikiki firması yaptı. Zorunluluk yok. Hepinize çok yakıştı. Güle güle giyelim.”
İstanbul’daki pilot okullar şöyle: Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Ahmet Rasim Anadolu, Hakkı Demir Anadolu, Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Kocasinan İlkokulu, Şişli BİLSEM, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Büyük Reşitpaşa Ortaokulu, Validebağ Fen Lisesi.
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