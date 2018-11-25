Öğretmenler Günü’nde eğitimcilerle buluşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

SAĞLIKLI BİR SİSTEM YOK

“Eğitim, geleceği inşa etme işidir. Bugün Türkiye’de sağlıklı bir eğitim sistemi yok. Bakana göre eğitim politikası olur mu? Eğitimde reforma karşı olan bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Milli değil ve reforma karşı. Türkiye’de hiçbir anne ve baba çocuğunun eğitiminden memnun değil. Siyaset kurumu, eğitimi tepeden tırnağa bozmuştur. Bunun düzeltilmesi için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yapacak olanların başında öğretmenler gelir.

Öğretmeni toplumda saygın kılmak için ne yapmalıyız, öğretmenin bütün emeğini bütün gücünü, bilgisini ve birikimini çocuklarımıza vermesi için ne yapmalıyız? Öğretmenler meslek kanunu çıkarılmalı ve diğer devlet memurlarından ayrılmalıdır öğretmenler. Onların bilgileri, birikimleri ve görevleri bunu zorunlu kılıyor. Dillendirdik, ayrıca yasa metnine dönüştürdük, yetmedi, hazırladığımız metni eğitimin bütün taraflarına gönderdik. Parlamento’ya sevk ediyoruz.

GEÇİM DERDİ OLMAMALI

Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır. Bir öğretmen ay başını nasıl getireceğim diye düşünüyorsa emeğini ve gücünü çocuğa yeteri kadar veremez. Onun geçim derdi olmayacak.

Öğretmenler emekli olduklarında maaşları düşüyor. O nedenle öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmelidir. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde birer maaş ikramiye verilebilir; toplumun hangi kesimi buna itiraz eder? Devletin bütçesinde büyük rakamlar para yok falan filan yok arkadaşlar. Milyonlar akıyor bir yerlere, niye öğretmene yok?

Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Böyle bir rezalet olamaz. Öğretmen öğretmendir. Neden hepsi kadrolu değil. Bu ayıptan da Türkiye’nin kurtulması lazım.

TAŞIMALI EĞİTİM AYIBI

Sayıştay’ın 2017 raporuna göre öğretmen açığı 153 bin 640. Dışarıda öğretmen olarak atama bekleyen yüz binler var. Her alanda tasarruf olur ama eğitim alanında tasarruf olmaz. Bakanın altından çek arabayı, Saray’ın harcamalarını kes, olsun sana tasarruf. Taşımalı eğitim bu da bir başka ayıp. Nerede öğrenci varsa orada öğretmen olacak. Öğretmenle öğrenciyi buluşturmak Ferhat ile Şirin’i buluşturmak gibidir. Taşımalı eğitim uygulamasına son verilmesi lazım. 2015 verilerine göre ilkokul öğrencilerinin yüzde 50’si, ortaokul öğrencilerinin yüzde 40’ı, ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 10’u ikili eğitimle ders görüyor. Yeni verileri açıklamıyorlar. Ayıbı kimse görsün istemiyorlar.”

BERAAT EDENLER DÖNMELİ

- “Pek çok öğretmenin görevine son verildi. 20 Temmuz darbesinden sonra gittiler mahkemeye beraat ettiler veya bunlar takipsizlik kararı verildi. Normalde bunların görevlerine iade edilmesi lazım. İade edilmemesi o öğretmenin toplumda ‘acaba bu suçlu muydu’ algısını yaratır. Bu bir öğretmene karşı yapılmış en büyük haksızlıktır.

KAPATIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NI

Kamu okullarındaki bütün sorunları çözdük özel okullara yardım yapılıyor. Bu da başka bir garabet. Parası olan özel okula göndersin ama fakir fukaranın çocuğu devlet okuluna gidiyor. Devlet okuluna yardım yapmıyorsun, özel okula yardım yapıyorsun. Niçin, hangi gerekçeyle? FETÖ’nün özel okulları vardı o dönemden başlayan bir uygulamadır. Bu mudur devlet politikası? Kapatın o zaman Milli Eğitim Bakanlığı’nı; yetkiyi öğretmenlere verin, eğitim sistemini çok daha güzel yaparlar. Okul-aile birliklerine yasal statü vermemiz gerekiyor. Onlara yasal statü verelim ki, öğretmenle veli arasında sağlıklı, güçlü bir bağ inşa edilsin.”

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak babasına iş bulunmasını isteyen Berfin Kırmızıgül, Şırnak yöresine ait kilimi CHP Lideri’ne hediye etti. - Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA

