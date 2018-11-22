Öğretmenler günü sözleri ve özel şiirler derlemesi

Öğretmenler Günü sözleri, öğrenciler tarafından takdim edilecek olan hediyelerle birlikte anlam kazanacak. Şiirler ve sözler ile anlam kazanacak olan Öğretmenler Günü, bazı okullarda 24 Kasım Cumartesi günü, bazı okullarda ise bu günün hafta sonuna gelmesi dolayısıyla önceki ya da sonraki mesai gününde kutlanacak. İşte, mesaj olarak da paylaşabileceğiniz en güzel Öğretmenler Günü sözleri ve şiirleri

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

İşte, Atatürk'ün Öğretmenler Günü hakkında söylediği sözler;

1. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

2. Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

3. Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

4. Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

5. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

6. Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

7. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

8. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

9. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

10. Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENE SELAM

Öğretmenim!

Ben bir çocuğum,

Taze fidanım,

Çok narindir canım,

Dünyaya ilk adımım,

Yeni başlıyor yolculuğum...

Öğretmenim!

Uzaklarda kaldı köyüm,

Annem babam kardeşlerim,

Şimdi çok uzaklarda,

Uzaklarda kaldı sarı ineğim,

Kocabaş köpeğim...

Sensin rehberim,

Sensin ışığım,

Kanadım ol,

Doğruya güzele gerçeğe,

Al götür beni,

Gül yüzlü güneşe

Benzemek istiyorum,

Kardelen çiçeğine,

Sağlam adımlarla,

Yürümeliyim yarınlara,

Donat beni bilimle,

Kucaklaştır ilimle



Mahmut Cantekin

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ



Eğitim emektarı, çocukların neferi

Bilginin sağanağı, bulunmaz asla eşi

Umudun ışığında geleceğin seheri

Sabırla harf harf dokur kültür denen ateşi

Gönüllerin baş tacı, sonsuzluğun Güneşi.

Öğrenim yıllarının renkli tülü öğretmen

Yirmi dört kasımların altın gülü öğretmen.

Ana baba şefkati sıcacık gülüşünde

Hayat gülleri açar şevk dolu bakışında

Bilinçli toplum için başarının peşinde

Yol olur yoldaş olur aydınlığın düşünde

Gönüllerin baş tacı, sonsuzluğun Güneşi.

Öğrenim yıllarının salkım dalı öğretmen

Yirmi dört kasımların sevgi balı öğretmen.

Ta ana sınıfından son basamağa kadar

Eğitim alanında her şeyde emeği var

Kâh şehirde kâh köyde bilgiye bilgi katar

Kimi kalem oluyor kimi de bilgisayar

Gönüllerin baş tacı, sonsuzluğun Güneşi.

Öğrenim yıllarının renkli tülü öğretmen

Yirmi dört kasımların, altın gülü öğretmen.

Atatürkün izinde uygar bir toplum olmak

Cumhuriyet özüyle nefes nefese dolmak

Çağdaşlığa akarken geçmişi örnek almak

Öğretmenlik aşkına duyarlı olabilmek!

Gönüllerin baş tacı, sonsuzluğun Güneşi.

Öğrenim yıllarının salkım dalı öğretmen

Yirmi dört kasımların sevgi balı öğretmen.



Gülşen Şenderin

GÜL ÖĞRETMENİM



Geleceğe ışık tutan,

Bilgimize bilgi katan,

İrfan kaynağından akan,

Dil sendedir öğretmenim.

Daim üzerimde gözün

Kulağıma küpe sözün

Ders işlerken güler yüzün

Gül sendedir öğretmenim

Karanlığa çıra sensin

Cehalete çare sensin

Hayatıma yön verensin

Yol sendedir öğretmenim

Türkçe, tarih gördük tek tek

Dini, fenni bilmek gerek

İlim dolu petek petek,

Bal sendedir öğretmenim

Öğrettin edebi, yolu

Sayende sevdik okulu

Salkım salkım meyve dolu,

Dal sendedir öğretmenim

Ata gibi sevilecek,

Yoluna gül dökülecek,

Hep minnetle öpülecek,

El sendedir öğretmenim.

Mehmet Postallı / 2013

ÖĞRETMENİM



Gözlerine baktım, yüreğine kadar gülüyordu.

Çok zarif ellerin, binlerce nakış işliyordu.

Dudaklarından tane tane dökülen her hece,

Bana öğüt veriyor, hedefimi gösteriyordu.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Bu günlerimi ben değil, bana sen hazırladın.

Sade, ham bir madde'ydim, beni hamur gibi yoğurdun.

Seni çok üzdüm öğretmenim, sen bana darılmadın.

Tam aksine, öptün beni, yanaklarımı okşadın.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Kalem tutuyorsa elim, öz Türkçe'yse dilim,

İlimdir, İrfandır, Kadirdir senden öğrendiklerim,

Bu gün öğretmenler günü, senin günün'dür öğretmenim,

Bakmam yaşıma, huzurunda saygıyla eğilirim,

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Sen var oldun Başöğretmenin devrimlerinden sonra!

Ulus için, yılmadın, yorulmadın, düştün yollara!

Kar, kış, fırtına demedin, vurdun kendini dağlara,

Yöntemi ve yönetimi öğrettin biz Cumhurlara.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.

Bir tarih, bir coğrafya yaşıyor o bakışlarında.

Kar düşmüş kara dağlarına, siyah yok saçlarında.

Buna rağmen, bülbüller şakıyor senin gönlünde.

Solmasın senin yüzün, hep gülsün, bu gün de, yarın da.

Ben senin eserinim, şükran borçluyum öğretmenim.



Hasan Azkıran