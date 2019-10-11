Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Öğretmenler Günü tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Dünyanın pek çok yerinde kutlanan ancak tarihi farklılık gösteren Öğretmenler Günü için geri sayım devam ediyor. Bazı ülkelerde resmi tatil olan bu özel, 1994 yılından beri çoğu UNESCO tavsiyesiyle 5 Ekim'de kutlamaya başlamıştır ancak Türkiye bu ülkelerin dışındadır. Peki, Öğretmenler Günü ülkemizde ne zaman kutlanır?
NEDEN O TARİHTE KUTLANIYOR?
Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanmaktadır. Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiştir ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmiştir.
Öğretmenler Günü bazı ülkelerde tarihi ve kültürel dönüm noktalarına göre, değişmektedir. Örneğin, 12 Arap ülkesinde Öğretmenler Günü (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) 28 Şubat, İran'da 2 Mayıs ve Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanır.
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