Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Gönüllerini dolduran meslek aşkıyla toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin unutulmadığı Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı, merak edilen konular arasında yer alıyor. 2018 Öğretmenler Günü'nün hangi güne denk geldiğini öğrenmek isteyen çok sayıda öğrenci, araştırmalarına hız verdi. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Öğretmenler Günü'nün kutlanacağı tarih için son viraja girildi. Her yıl kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, ayın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulamalarını yoğunlaştırdı. İşte, Öğretmenler Günü hakkında merak edilen detaylar...
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir
Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü, hafta başından itibaren düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, öğretmenler günü dolayısıyla Ankara'da bir hafta boyunca kutlama yapılması için planlama yaptıklarını anlattı. Etkinliklerin 19 Kasım Pazartesi "öğretmen" konulu fotoğraf sergisi ile başlatılacağını bildiren Boyacı, 81 ilden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 130 dolayında öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 21 Kasım'da Ankara'da olacaklarını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilmesinin planlandığını söyledi.
Boyacı, şu bilgileri verdi:
"Bu seneyi biraz farklı kılalım istedik ve öğretmenlerimize 'Ne istersiniz, ne dinlersiniz' diye sorduk. İmkanlar dahilinde olabildiğince onların isteklerini dikkate alarak, konserler, sergiler düzenlemeye gayret gösterdik. 2023 Eğitim Vizyonu'nun üzerinde kurulduğu temel unsur olan öğretmenlerimize ilişkin bir etkinlikler dizisi hazırladık. Umarım öğretmenlerimiz için gerçekten anlamlı bir hatıra olur. Bundan sonra da öğretmenler günümüzü büyük bir festival havasında tüm illerimizde daha iyi daha etkili daha verimli ve öğretmenlerimizin başrolü oynadığı bir süreç içerisinde tesis etmeye çalışacağız."
Etkinlikler kapsamında, öğretmenler için bir dizi konser düzenleneceğini ifade eden Boyacı, "Etkinlikler çerçevesinde, Anadolu Ateşi sahne alacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile sanatçılar Zara, Seher Dilovan, Buray ve Ankara Çok Sesli Müzik korosu da öğretmenlerimiz için konser verecek." diye konuştu.
ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI
Bakanlık, bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerinde şehit öğretmenleri de unutmadı.
Geçtiğimiz yıl, haziran ayında Batman'daki terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının oluşturduğu müzik grubu da Ankara'ya davet edildi. Şehit öğretmen Yalçın'ın arkadaşları hafta boyunca etkinlikler içerisinde yer alarak şehit öğretmenin anısına dinletiler sunacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şehit öğretmenlerin aileleriyle yemekte bir araya gelecek. Türkiye genelindeki bütün imam hatip liselerinde şehit öğretmenler için hatim okunacak. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde il milli eğitim müdürlüklerince şehit öğretmenlerin kabri ziyaret edilecek.
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