Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Öğretmenler Günü’ne yönelik sorgulamalar da hız kazandı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği Öğretmenler Günü her yıl kasım ayında kutlanıyor. Peki, bu yıl Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Öğretmenler Günü, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize verilmiş bir hediyedir. Dünyadaki ülkelerin birçoğu öğretmenlere verdiği değeri göstermek için bazı günlerde özel etkinlikler organize ederler. Öğretmenler Günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım’da kutlanır.
TÜRKİYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLUYOR?
Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiştir ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmiştir.
DİĞER ÜLKELERDE HANGİ TARİHLERDE?
Bazı ülkeler de tarihi ve kültürel dönüm noktalarına göre öğretmenler günü için başka özel tarihleri belirlemiştir. Örneğin, 12 Arap ülkesinde öğretmenler günü (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) 28 Şubat, İran'da 2 Mayıs ve Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanır.
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