Öğretmenler Günü ne zaman? İşte, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri
Her yıl aynı tarihte kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım devam ediyor. Türk toplumunun gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir yeri olan öğretmenlerin değerinin hatırlatıldığı Öğretmenler Günü, hediyeleşmeler ve şiir paylaşımlarıyla geçiyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? İşte, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri…
Öğretmenlere duyulan minnet ve takdir duygularının gösterildiği, çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Öğretmenler Günü, dünyanın pek çok yerinde geçerliliği olan bir gün. Ancak bu anlamlı günün kutlama tarihi her yerde değişiklik gösterebiliyor. Öğretmenler Günü ülkemizde her yıl kasım ayının son haftasında coşkuyla kutlanıyor.
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım’da kutlanıyor. 2019 yılında ise bugün pazar gününe denk gelecek.
ÖĞRETMENE SELAM
Öğretmenim!
Ben bir çocuğum,
Taze fidanım,
Çok narindir canım,
Dünyaya ilk adımım,
Yeni başlıyor yolculuğum...
Öğretmenim!
Uzaklarda kaldı köyüm,
Annem babam kardeşlerim,
Şimdi çok uzaklarda,
Uzaklarda kaldı sarı ineğim,
Kocabaş köpeğim...
Sensin rehberim,
Sensin ışığım,
Kanadım ol,
Doğruya güzele gerçeğe,
Al götür beni,
Gül yüzlü güneşe
Benzemek istiyorum,
Kardelen çiçeğine,
Sağlam adımlarla,
Yürümeliyim yarınlara,
Donat beni bilimle,
Kucaklaştır ilimle
Mahmut Cantekin
GÜL ÖĞRETMENİM
Geleceğe ışık tutan,
Bilgimize bilgi katan,
İrfan kaynağından akan,
Dil sendedir öğretmenim.
Daim üzerimde gözün
Kulağıma küpe sözün
Ders işlerken güler yüzün
Gül sendedir öğretmenim
Karanlığa çıra sensin
Cehalete çare sensin
Hayatıma yön verensin
Yol sendedir öğretmenim
Türkçe, tarih gördük tek tek
Dini, fenni bilmek gerek
İlim dolu petek petek,
Bal sendedir öğretmenim
Öğrettin edebi, yolu
Sayende sevdik okulu
Salkım salkım meyve dolu,
Dal sendedir öğretmenim
Ata gibi sevilecek,
Yoluna gül dökülecek,
Hep minnetle öpülecek,
El sendedir öğretmenim.
Mehmet Postallı
ÖĞRETMEN KIZIMA
Hiçbir şekli olmayan tozu verdik eline
Su ile karıştırıp hamur ettin biline
İlim irfan öğrettin Ali, Mehmet, Seline
Öğretmenler gününüz kutlu olsun evladım.
Şimdi kutsal mesleğin oldu hayat fırını
Maksadı hep vermektir hesap etmez kârını
Ağarttın saçlarını boyamadın kırını
Öğretmenler gününüz kutlu olsun evladım.
Senin el atmadığın canlılar çok kuraktır
Defterinde yeis yok umutsuzluk ıraktır
Koyduğun bu hedefler bizlere son duraktır
Öğretmenler gününüz kutlu olsun evladım.
Pınar gibi çağlayıp gönüllere aktığın
Vatanın her ferdine can gözüyle baktığın
Seksen sekiz senedir meşaleler yaktığın
Öğretmenler gününüz kutlu olsun evladım.
Ahmet Çelik
SANATKAR
Al, işte boyalarım
Bir resim yap bana,
Kâğıdı kocaman olsun...
Bir manzara çiz Anadolu'dan
Şöyle güzel bir manzara
Seyrine doyum olmasın...
Dünyamı karartan
Kara bulutları çizme sakın!
Önce, güneşi yap
En üst köşeye;
Aydınlatıcı olsun,
Sıcaklık versin gönüllere...
Ön plânda
Bir çoban görünsün;
Yaslamış sırtını
Ulu bir çınar ağacına.
Kavalını da ver eline
Yanık yanık çalsın
Bizim türkülerden...
Çıngıraklı
Kınalı koyunları,
Kuzuları da yap tabi.
Gönüllerde sevgiyi yeşerten
Çimenleri de boya.
Sümbülleri, nergisleri de çiz
Körpe çocuklar misali...
Bir dere aksın yan taraftan
Beyaz köpüklü,
Suları serinletici olsun
Yeşertsin tohumları...
Sonra;
Uzaklarda görünen
Bir köy olsun,
Bizim köyümüz.
Evleri görünsün; kerpiçten.
Okulunu da çiz;
Bacası ak tüten...
Ve,
Bir yol çiz
Arkadaki dağların ta yücesine
Aydınlık olsun...
Eline sağlık öğretmenim,
Ne kadar da güzel oldu!..
Olmasaydı bu çizgiler,
Boş kâğıt neye yarardı!..
Ya ben;
Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;
Bilginin,
Gerçeğin,
Sevginin
Solmayacak çizgileri.
Ya onlar olmasaydı,
Ben; manzarasız
Boş resim kâğıdı gibi
Bir hiç olurdum...
Devam et öğretmenim:
Tükenmesin hiç kalemin,
Tükenmesin nefesin.
Gönlümün ta derinliklerinde
Yücelerden yücesin...
Bir kâğıda,
Bir kendime bakıyorum.
Başkalarını bilmem ama,
Dünyanın en büyük sanatkârı
İnan sensin...
Hüseyin KULAKSIZ
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