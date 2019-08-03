Öğretmenini uğurladı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde öğretmeni olan Prof. Dr. Emin Işık’ın (83) Şişli Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Son dönem İstanbul Mevlevilerinden kabul edilen Prof. Dr. Işık’ın tabutunun başına Mevlevi Dedesi sikkesi konuldu. Mevlevi ritüellerine uygun olarak musalla taşında tütsü yer aldı. Cenaze namazına, tasavvuf musikisinin önde gelen isimlerinden Cerrahi Tarikatı lideri Ömer Tuğrul İnançer, sanatçı Ahmet Özhan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili yazar İskender Pala gibi isimler de katıldı. Namazın ardından konuşan Erdoğan, “Sevgili hocam” diye hitap ettiği ve “Üzerimizde çok hakkı var” dediği Prof. Dr. Işık için “1966’dan itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde hocamdı. Orada güzel sesiyle, tilavetiyle Kuran-ı Kerim okurdu. Öğrencisi olmaktan gerçekten çok çok müşerref oldum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tabutuna omuz verdiği Emin Işık, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.
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