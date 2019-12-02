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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oben ULU/DHA
02.12.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Öğretmenin şikayet ettiği okul müdürüne idari ve adli soruşturma

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Öğretmenin şikayet ettiği okul müdürüne idari ve adli soruşturma

İZMİR'in Bergama ilçesindeki bir ortaokulun müdürü İ.A. (52) hakkında, 'derslere girmediği, okulun özel eğitim sınıf öğretmenine mobbing uyguladığı ve sınıf defterini sakladığı' iddialarıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bergama'da, sabah ve öğlen olmak üzere toplam 20 hafif düzeyde engelli öğrencinin de eğitim gördüğü ortaokulda, 5 yıldır özel eğitim sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fırat S. (39), 3 aydır müdürlük yapan İ.A.'nın maaş karşılığı, öğretmen olarak girmek zorunda olduğu e-okul üzerinde oluşturulmuş ders programında tanımlı olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine girmediğini iddia etti. Fırat S., Müdür İ.A.'yı bu konuda uyardı. Fırat S., 8 Kasım'da İ.A. hakkında tutanak tutup, Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdi.

Yine iddiaya göre, Fırat S., ara tatil ve seminer dönemine denk gelen 20 Kasım günü saat 15.00 sıralarında, 'sınıfını eğitim öğretime hazırlamak' için okula gitti. Ancak sınıf defterini yerinde göremedi. Bu durumu da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği dilekçesinde, "Bütün sınıfların defterleri yerinde duruyordu. Ancak, benim sınıfın defteri yoktu. Okul müdürüne sordum, aldığını söyledi. Defterde herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapmamasını istedim. Bana, 'Okula geliş- gidiş saatlerini özel olarak kendim takip edeceğim' dedi. 11 Kasım tarihindeki Özel Eğitim Zümre Toplantısı'nda tutanaklara geçecek şekilde tehdit sözü bulunmaktadır" şeklinde anlatarak, bildirdi. Fırat S., kendisine mobbing yapıldığını ileri sürdü.

Fırat S., 25 Kasım günü de Dikili Cumhuriyet Savcılığı'na İ.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Fırat S.'nin şikayetleri üzerine İ.A. hakkında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari, savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Okul Müdürü İ.A., sınıf defterini getirip, polise teslim etti.

Sınıf defterlerinden İ.A.'nın sadece 11 Ekim günü 2 saat derse girdiği tespit edildi.

Soruşturmalar sürüyor.

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