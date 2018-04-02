Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öğretmenin saçı uzun erkek öğrenciye toka taktığı iddiası

    Öğretmenin saçı uzun erkek öğrenciye toka taktığı iddiası

    İHA
    02.04.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmenin, saçı uzun olduğu gerekçesiyle erkek öğrencisine toka taktığı iddia edildi.

    Çanakkale’de bir erkek öğrencinin saçına toka taktığı iddia edilen öğretmene öğrencinin ailesi tepki gösterdi.

    Olay, 4 gün önce Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki Gökçeada Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre 30 Mart Cuma günü sabah saatlerinde diğer arkadaşlarıyla birlikte okula girmeye hazırlanan 6’ncı sınıf öğrencisi E.K'ya (12) İngilizce Öğretmeni G.U. tarafından saçı uzun olduğu gerekçesiyle durdurularak saçına toka takıldı. Aynı saatlerde bayrak bağışı için okula gelen öğrencinin annesi Türkan K. bu durumu gördü. Eşinin durumu bildirmesi üzerine okula gelen Osman K. (48), oğluna toka takan öğretmene tepki gösterdi.

    Anne Türkan K., oğluna yapılan davranışın kabul edilebilir bir davranış olmadığını belirterek, “Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz" dedi.

    Öğretmenin saçı uzun erkek öğrenciye toka taktığı iddiası Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmenin, saçı uzun olduğu gerekçesiyle erkek öğrencisine toka taktığı iddia edildi.
    daha fazla video için

    “400 KİŞİNİN ÖNÜNDE BÖYLE ŞAKALAŞMA MI OLUR?”

    Baba Osman K. ise, “Ben sadece oğluma tokayı kimin yaptığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız' dedim. 'Evet, ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi. Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabii ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım, hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Yani hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi zaten kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdılar. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar. Haklı onlar, suçlu biziz gibisinden. Bu şekilde süreç devam ediyor" diye konuştu.

    “ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE YUMRUĞUMUZU MASAYA VURMASINI BİLİRİZ”

    Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise, okul bahçesinde yaptığı konuşmada İngilizce Öğretmeni G.U'ya velilerin sosyal medya üzerinden linç girişimi başlattığını belirterek, “Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haklıyı haksızı aramanın derdinde değiliz. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Amma herkes şunu iyi bilsin, bu bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı yine bu velilerimizin sosyal medya da bir linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Maalesef adada yaşayan vatandaşların çanak tutması. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz, biz çok güçlüyüz. Arkadaşlar, gerektiği zaman çok sert bir şekilde yumruğumuzu masaya vurmasını biliriz. Bunu herkes iyi bilsin. Ayağını denk alsın" şeklinde konuştu.

     

    Etiketler: öğretmen , şaka , Tokat , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri