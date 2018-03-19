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    Öğretmenin ölümünde kahreden tesadüf

    İHA
    19.03.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    İzmir'de bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kimya öğretmeni Okan Biçer'e çarpan motosikletin kullanıcısı eski öğrencisi çıktı. Biçer'in ailesi tarafından bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

    İZMİR’in Ödemiş ilçesinde 15 Mart Perşembe günü saat 08.00 sıralarında eski öğrencisinin kullandığı motosiklerin çarpması sonucu beyin kanaması geçiren İlk Kurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Okan Biçer’in (52), 17 Mart Cumartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren Biçer’in organları ailesi tarafından bağışlandı.

    Aynı gece Aydın’dan Ödemiş’e gelen nakil ekibi, 5 saatlik çalışmanın ardından Biçer’in organlarını Aydın ve İzmir’de organ bekleyen 3 hastaya ulaştırmak için sabah saatlerinde hareket etti. Biçer’den alınan 2 böbrek ile karaciğer, organ bekleyen hastalara nakledilmesi için İzmir ve Aydın’a götürüldü.

    Biçer’in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda eğitimci ve öğrenci de katıldı. 

    Etiketler: Okan Biçer , motosiklet kazası , organ nakli , gündem
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