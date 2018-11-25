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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
25.11.2018 - 00:02, Son Güncelleme:

Öğretmeni darp etmişti.. Ders niteliğinde ceza!

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Öğretmeni darp etmişti.. Ders niteliğinde ceza!

Tuzla'da bir okulda öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmeni darp eden F.O., 2 bin 200 lira güvence bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahkemeye sunmasına karar verdi.

 

Tuzla'da dün Kasif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.A.'yı darp eden F.O., gözaltı işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ÖĞRETMENİN KARDEŞİNİ TOKATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

F.O.'nun savcılık sorgusunda öğretmen Ş.A.'nın makyaj süren kızkardeşine makyajını silmesini istediği, kardeşinin makyajı silmemesi üzerine öğretmenin onu tokatladığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÖĞRETMENE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

Öğretmeni tarafından tokatlandığını öne süren kardeşinin ağlayarak evi aradığını söyleyen F.O.'nun, bunun üzerine okula gittiğini, kızkardeşini arkadaşlarının yanında ağlarken gördüğünü, öğretmenle tartıştığı sırada ona bir tokat attığını söylediği kaydedildi.

Sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen F.O.'nun, hatasını anlayıp kapıda beklerken polislerin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi.

Öğretmeni darp etmişti.. Ders niteliğinde ceza

SAVCI TUTUKLANMASİ TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Savcı, F.O.'yu, “Kamu görevlisini görevinden dolayı basit yaralamaö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılık sorgusunda kızkardeşinin makyajı nedeniyle öğretmeni tarafından tokatladığını söyleyen F.O.'nun mahkemedeki sorgusunda kardeşinin değil, kardeşinin arkadaşının makyaj yaptığını, kız kardeşinin de tartışmaya dahil olduğunu ve öğretmeni tarafından tokatlandığını iddia ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Okul gittiğinde kız kardeşinin hala ağladığını, onu tokatlayan öğretmenle karşılaştığını ve onu tokatladığını söyleyen F.O., mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2 BİN 200 LİRA GÜVENCE BEDELİ ÖDEYECEK

Savcılığın tutuklama talebini, suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, şüphelinin olaydan sonra kaçmayıp pişman olmasını gerekçe göstererek reddeden mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme F.O.'nun bir hafta içinde 2 bin 200 lira güvence bedelini Maliye Hazinesi'ne yatırarak makbuzunu dosyaya sunmasına karar verdi.

Öğretmeni darp etmişti.. Ders niteliğinde ceza

100 KİTABI OKULA HEDİYE EDECEK HAFTADA BİR KİTAP OKUYUP ÖZETİNİ MAHKEMEYE SUNACAK

Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir kere mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahahkemeye sunmasına karar verdi.

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