Öğretmeni bıçaklayan veli için flaş gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğretmeni bıçaklayan veli için flaş gelişme
GeriGündem Öğretmeni bıçaklayan veli için flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
08.02.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Öğretmeni bıçaklayan veli için flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğretmeni bıçaklayan veli için flaş gelişme

KIRIKKALE'de, oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu(40) okul bahçesinde bıçak ve falçata ile yaralayan Mehtap Ö. (42), mahkeme tarafından İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Gündoğdu Manas İlkokulu'nun bahçesinde dün meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Mehtap Ö., ders bitiminde oğlunu almak için okula gitti.  Ancak bahçede karşılaştığı sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'ya elindeki bıçak ve falçata ile saldırdı. Araya diğer öğretmenler girerek, Mehtap Ö.'ye engel olmaya çalıştı. Baş, el ve kollarında kesikler oluşan Kuzucu, çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuzucu, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan Mehtap Ö., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçen yıl da okulda öğretmenler ile tartıştığı öğrenilen Mehtap Ö. çıkarıldığı mahkemece, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sipariş götüren kurye bıçaklandı

İYİ Parti, 107 belediye başkan adayını açıkladı

Ağrı'da silahlı sokak kavgası

Ağrı'da silahlı sokak kavgası... Yaralılar var