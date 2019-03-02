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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.03.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Öğretmeni balkonda vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu

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Öğretmeni balkonda vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu

Denizli’de engelli emekli öğretmeni yaşadığı evin balkonundan girerek öldüren 4 sanığa yargılandıkları mahkemeden ceza yağdı. Davada ‘tasarlayarak adam öldürme ve cinayete azmettirmekten’ pideci kardeşler Hayati Yadık ve Onur Yadık’a ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığa ise 15’er yıl hapis cezası verildi.

Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde 13 Ekim 2018’de meydana gelen olayda 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar evinin balkonunda bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çavdar’ın pide dükkanı olarak kiraya verdiği iş yerinin sahipleri Hayati Yadık (24) ile Onur Yadık ile çalışanları Halil İbrahim Yıldırım (18) ve Mücahit Akın (18) gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.

Yapılan soruşturmada cinayetin pideci kardeşlerin yaklaşık 3 yıl önce Fatih Mahallesi’nde tuttukları ve Çavdar’a ait olan iş yeri için verdikleri 22 bin TL’lik teminat parası yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Cinayeti azmettiren pideci kardeşlerin yanlarında gayri resmi çalışan Yıldırım ve Akın’ı, teminat parasını kendilerine verileceği yönünde taahhütte bulunarak cinayeti işlemelerine ikna ettikleri öğrenildi.

Öğretmeni balkonda vahşice öldürmüşlerdi Cezaları belli oldu

Sanıkların Denizli 7.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanıklara adeta ceza yağdı. Şeker hastalığından dolayı engelli raporu olan emekli öğretmen Çavdar’ı evinin balkonunda bıçaklayarak öldüren şahıslardan pideci kardeşler Hayati Yadık ve Onur Yadık’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, çalışanları Halil İbrahim Yıldırım ve Mücahit Akın ise 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar. 

Emekli öğretmeni teminat yüzünden öldürmüşler
Emekli öğretmeni teminat yüzünden öldürmüşler
Emekli öğretmeni teminat yüzünden öldürmüşler
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