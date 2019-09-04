Öğretmene tokada 10 taksit
Eğitim gördüğü Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde kardeşine makyajını silmesini söyleyen nöbetçi öğretmen Ş.Ü.’ye tokat attığı iddiasıyla ‘kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapisle yargılanan Ferhat Orhan, 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hâkimi, cezanın da 10 taksitte ödenmesine karar verdi.
Tuzla’da 23 Kasım 2018 tarihinde Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre, okula makyajlı gelen öğrencisi B.O.’yu makyajını silmesi için uyaran nöbetçi öğretmen Ş.Ü. (35) ile öğrencisi arasında tartışma yaşandı. Ardından B.O.’nun, telefonla arayıp öğretmeni ile tartışmasını anlatması üzerine ağabeyi Ferhat Orhan (21) okula geldi. Okulun merdivenlerinde öğretmenle karşılaşan Ferhat Orhan da öğrencilerin arasında öğretmen Ş.Ü.’ye tokat attı. Olay sonrası okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timi, kısa sürede okula gelerek Ferhat Orhan’ı gözaltına aldı. Biyoloji öğretmeni Ş.Ü. ise olay sonrası hastaneden darp raporu aldı.
Olayın ardından gözaltına alınan Ferhat Orhan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Anadolu Adliyesi’nde, ‘kamu görevlisini görevinden dolayı basit yaralama’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, şüphelinin olaydan sonra kaçmayıp pişman olmasını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddeden mahkeme, şüphelinin yurtdışına çıkışını yasaklayarak serbest bıraktı.
‘KARDEŞİMİ DÖVMÜŞ’
Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Ferhat Orhan’ın, ‘kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Orhan katıldı. Orhan savunmasında şunları söyledi: “Olay günü kız kardeşim telefonla aradı ve ağlayarak, ‘Öğretmen dövdü’ dedi. Makyaj yapan benim kız kardeşim değil, arkadaşıymış. Öğretmen arkadaşına söyleyince kız kardeşim de ‘Bizim sınıf hocamız biliyor, yüzümüzde fazla makyaj yok’ demiş. Öğretmen de ‘Sen benimle nasıl konuşuyorsun’ diyerek kız kardeşime arkadaşlarının içinde tokat atmış. Ben de anlattıklarını duyunca okula kız kardeşimin yanına gittim, hâlâ ağlıyordu. Kız kardeşimi aşağıya indirdiğim sırada öğretmen ile karşılaştık. Ben de öğretmene, ‘Kız kardeşime niye vurdun?’ diye sordum. Yüzünü ekşiterek hiçbir şey söylemedi. Ben de dayanamadım ve birden öğretmene tokat attım” dedi.
Mahkeme hâkimi, sanık Ferhat Orhan’ı 150 gün karşılığı 3 bin lira adli para cezasına çarptırırken, bu cezanın da 10 eşit taksitte ödenmesine karar verdi.
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