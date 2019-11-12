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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
12.11.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Öğretmene ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı

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Öğretmene ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı

Konya'da ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmeni Mahir Ö. (45), ödevini sorduğu S.G. (14) adlı erkek öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.G.'nin olaydan sonra kaydını başka okula aldırdığı öğrenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda meydana geldi. 22 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Mahir Ö., 8'inci sınıflardaki dersine girdi. Mahir Ö., öğrencilerin ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol ederken, S.G.'nin yapmadığını belirledi. Erkek öğrenci iddiaya göre, ödevini neden yapmadığını soran Mahir Ö.'ye hakaret edip yumruk attı. Diğer öğrencilerin müdahalesiyle S.G., sınıftan çıkarıldı.

ÖĞRENCİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencisi S.G.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Mahir Ö., hastaneye gidip muayene oldu. Yumruk darbeleri nedeniyle darp raporu alan Mahir Ö., polis merkezine giderek öğrencisinden şikayetçi oldu. Daha önce de başka öğretmenine saldırdığı ileri sürülen S.G.'nin gözaltına alınıp ifadesine başvuruldu. Sorgusunun ardından serbest bırakılan S.G.'nin olaydan sonra başka okula kaydının alındığı öğrenildi.

MÜDÜRDEN KINAMA

Saldırı sonrası okul müdürü Aynur Türkoğlu Mest ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mahir Ö.'ye saldırıyı kınadı.

Mest, "'Evladım, kitabını aç ödevine bakayım' dediği için öğrenci tarafından yumruklanmaya, darbedilmeye çalışılan okulumuz öğretmeni Mahir hocamın yanındayız. Öğretmene şiddete hayır" dedi.

 

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