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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Cavit AKGÜN / DHA
16.08.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı

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Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı

Muğla'da öğretmen Y.D., sosyal medyada masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafını, yöresel şiveyle yazdığı  notla paylaştı. Tepki çeken Y.D., fotoğrafı başka yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını söyledi.

Köyceğiz ilçesindeki bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.D., Facebook sayfasından, masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafı paylaştı. Y.D., yöresel şiveyle, 'Gara sabahtan beri gulaamı guruttu cavırın böcesi. Şimdi sıra bende. Ferdi babadan 'Huzurum Kalmadı' dinliyor' notunu yazdı. 

Fotoğraf ve not, görenlerin tepkisini çekti. Öğretmen Y.D.'nin paylaşımının altına, şu yorumlar yazıldı:

"O soğuk, iğrenç komiklik anlayışın umarım ki ölü bir ağustos böceği ile mizansendir. Yok eğer gerçekten canlı bir ağustos böceğine bunu yaptıysan Allah'ın lanetinden tez sakın. Demedi deme. Şahsına olumlu yorum yapanlar da bir kez daha düşünsünler. Yazık biz nasıl geldik bu hallere", "Bir eğitmen olarak yetiştirdiğiniz nesle böyle mi örnek oluyorsunuz? Doğaya ve diğer canlılara eziyet etmeyi komik bir şeymiş gibi normal bir şeymiş gibi yansıtarak mı? İnsanın doğaya ve diğer canlılara verdiği zarar yanında doğası gereği yılın sadece bir ayı sesi çıkan bir canlının sesi mi sizi rahatsız etti? Fotoğrafı bir yerden alıntılamış bile olsanız hiç hoş değil, komik hiç değil"

Paylaşımın altına yazılan bazı yorumlar da tepki çekti. Tepki toplayan yorumlar da şöyle:

"İntikamın böylesi", "Canıma desinnn", "Allah razı olsun bütün intikamımı almışsınız hocam", "En güzel intikam", "İntikam alacaksan Ajdar'dan 'çikita muz'u dinlet"

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen ise "Bu öğretmeni, öğrencilerine kötü örnek olmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Evlatlarımızı kimlere emanet ettiğimizi bir kez daha düşünmeliyiz. Eğitimci dediğimiz bu kişinin ciddi psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Akıl başında olan bir insan kesinlikle böyle bir şey yapmaz" dedi.

'FOTOĞRAFI BAŞKA YERDEN ALDIM'

Öğretmen Y.D. ise tepkileri ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafı kendisinin çekmediğini belirterek, başka yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını söyledi.

Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı


 

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