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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selma KUNAR/DHA
11.12.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Öğretmenden engelli öğrenciye dayak!

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Öğretmenden engelli öğrenciye dayak!

ANTALYA’da yüzde 62 işitme engelli İ.T.’ye (9) arkadaşıyla kavga ettiği için okulda öğretmen tarafından tokat atıldığı iddia edildi. Rapor alan aile, öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi İ.T.’nin annesi Ebru T. (27), 6 Aralık Perşembe günü oğlunun okulundan arayan kişinin kendisine hemen gelmesini söylediğini belirtti. Okula gittiğinde müdür yardımcısının, işitme engelli oğlunun bir çocukla kavga ettiğini ve çocuğun ailesinin şikayetçi olacağını söylediğini anlatan Ebru T., o ana kadar evladını görmediğini aktardı. "Bu çocuk kavgası. Adı üstünde çocuk. Kavgadan iki dakika sonra bu çocuklar birlikte oynar" diyen Ebru T., daha sonra eve dönüp eşi Mustafa T.’ye (29) haber verdiğini söyledi. Eşinin okula gittiğini ve güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, İbrahim’e öğretmeni tarafından tokat atıldığını gördüğünü anlatan Ebru T., şoke olduklarını söyledi.

’OĞLUMA VURDUĞUNU GÖRDÜĞÜMDE KANIM DONDU’

Mustafa T. ise yüzde 62 işitme engelli oğlunun arkadaşıyla kavga ettiğini öğrenince okula gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Görüntüleri izlemek istedim. Çünkü bana oğlumun kavga ettiği, çocuğun ailesinin şikayetçi olacağı söylendi. Ben de polis merkezine yansıyacak ne var diye bakmak istedim. İzleyince şoke oldum. Kanım dondu. Kavga sırasında oğlumun yaka paça 3 öğretmen tarafından sınıftan çıkarıldığını gördüm. Sonra merdivenlerden inen bir başka öğretmenin kollarını sıvayarak tokat attığını gördüm. Çocuğumun saçından çekerek vurduğunu gördüm. Sağ kulağındaki işitme cihazı yerinden çıkıp yere düştü. Kanım dondu. O an hiçbir şey konuşamadım. Bir an önce o ortamdan uzaklaşmak istedim. Oğlumu alıp çıktım okuldan. Çocuğum sorularıma bile cevap vermiyordu. Adeta sinmiş gibi. Eve gelince anlatmaya başladı."

’OKUMUŞ İNSANLAR BUNU YAPIYORSA’

Öğretmen hakkında polise şikayetçi olduklarını belirten Mustafa T., "Okumuş insanlar bunu yapıyorsa, cahil insanlar ne yapar" dedi. Oğluna tokat attığını ileri sürdüğü öğretmenin kendilerini hiç aramadığını, iletişim kurmadığını belirten Mustafa T., "İ. benim kırmızı çizgim. İşitme engelli. İmplant ameliyatlı. Allah’ın verdiği bir melek o. Oğlumun darp edilmesi benim kırmızı çizgimi aştı" dedi.

Çocuk kavgasının bu kadar büyütülmemesi gerektiğini belirten Mustafa T., olaydan sonra oğlunun okula gitmek istemediğini söyledi. Yaşanan olayın evladının psikolojisini bozduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa T., oğlunun geceleri ağlayarak uyandığını belirtti.

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