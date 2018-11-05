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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
05.11.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

Öğretmenden 15 yaşındaki erkek öğrenciye 'tatlışım' mesajı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Öğretmenden 15 yaşındaki erkek öğrenciye 'tatlışım' mesajı

Bilgisayarındaki cinsel içerikli görüntüleri sildirmek için çağırdığı 15 yaşındaki öğrencisine, “Tatlışım... Öptüm paşam... Yoksa azgınlaşırsın mmm” diye mesajlar atan, özel arabasıyla da plaja götüren öğretmene 3 yıl hapis istendi. Hakkında idari soruşturma da başlatılan öğretmen, velinin şikâyetinden vazgeçmesini isteyerek “Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız” dedi.

TEKİRDAĞ’da imam hatip lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi G.K.’nın (15) annesi H.C., oğlunun Facebook hesabını kontrol ettiğinde felsefe öğretmeni M.D.’den gelen ve uygunsuz olduğu ileri sürülen mesajlar dikkatini çekti. Bunun üzerine anne, önce polise ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi. Evli ve 2 çocuk babası felsefe öğretmeni M.D (48) hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

‘OĞLUM GİBİ SEVİYORUM’

M.D. hakkındaki şikâyetten haberdar olunca anne H.C.’ye gönderdiği 3 sayfalık mektupta, ortada büyük bir yanlış anlama olduğunu ve G.K.’yı biricik oğlu olarak gördüğünü belirterek şunları yazdı:
“Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum kelimelerini kullanmışım. İnanın hanımefendi ben bütün öğrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarıma da öyle hitap ederim. İstemeden de olsa size tuhaf şeyler yaşattığım için özür dilerim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endişeleniyorum. Sizlerden ricam eğer mümkünse şikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Unutmayın onlar bizim evlatlarımız, onlara karşı en ufak bir şeytani kaygı güdemeyiz. Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız. Siz de haklısınız beni hiç tanımıyorsunuz ki.”

‘ÇADIRDA KALDIK’

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan şikâyet üzerine M.D.’nin ifadesini aldı. M.D., “Tarihini hatırlamadığım bir gün bilgisayarımda bulunan cinsel içerikli video ve resimleri silmek istedim. Ancak beceremedim. Silmesi için G.K.’dan yardım istedim. Kendisi de tüm uğraşlarına rağmen bu video ve resimleri bilgisayarımdan silmeyi başaramadı. Geçmiş dönemde de birkaç defa başarılı gördüğüm öğrencilerimi kendi arabamla denize götürmüştüm. Çadırlarda beraber kaldık. Bunları kesinlikle kötü niyetle yapmadım” dedi.

Savcılık öğretmen hakkında hazırladığı iddianamede M.D.’nin öğrencisine Facebook üzerinden mesajlar attığı, her yaz arabasıyla birkaç öğrenciyi denize götürdüğü, çadırda kaldıkları yönündeki mesajı, “Hocasının tatlısı, ama sadece benim tatlım”, “yoksa azgınlaşırsın mmm” şeklindeki mesajlarının cinsel taciz içeren mesajlar olduğu belirtildi. M.D’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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