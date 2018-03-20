Öğretmen tur rehberinin başını yaktı...

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen şubat ayında karara bağlandı. Dava dosyasına göre turizm sektöründe rehber olarak çalışan Yüzbaşıoğlu geçen 15 Mayıs günü Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldi. Adına kayıtlı telefon hattında ByLock olduğu tespit edilen Yüzbaşıoğlu gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece, silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.



KİME VERDİĞİNİ BULDU

Yüzbaşıoğlu soruşturma sürecinde, ByLock yüklü hattı kendisinin kullanmadığını kaydetti. Yüzbaşıoğlu cezaevindeyken avukatı Mehmet Özgür Yıldırım aracılığı ile söz konusu hattı iş amaçlı kime verdiğini tespit etmeye çalıştı. Dosyaya sunulan arama kayıtlarında hattın sinyal verdiği bölge belirlendi.



'HATTI KULLANDIM BYLOCK YÜKLEMEDİM'

Yapılan çalışmalar sonrası hattın, FETÖ ile irtibatlı okullarda öğretmenlik yapan Mustafa Şengül'ün (31) kullanımında olduğu belirlendi. Mahkeme, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da tutuklu bulunan Şengül'ü tanık olarak dinledi. Mahkeme Şengül'e, telefon görüşmesi yaptığı Y. ve B. Şengül isimli iki kişinin kim olduğunu sordu. Şengül ise her iki kişinin de kardeşi olduğunu söyledi. Şengül, davaya konu telefon hattının kendisinin kullandığını ancak ByLock yüklemediğini öne sürdü. Ancak durumun böyle olmadığı yargılama sürecinde ortaya çıktı.



TUR REHBERİ BERAAT ETTİ

Mahkeme, hattı Şengül'ün kullandığının tespit edilmesi ile birlikte öncelikle Yüzbaşıoğlu'nu tahliye etti. Mahkeme geçen ay yapılan duruşmada da Yüzbaşıoğlu'nun beraatına karar verdi. Mahkeme, başka bir dosyada tutuklu olan Şengül'ün 13 Ekim 2015'te ByLock yüklediğine karar vererek Şengül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı verdi.

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