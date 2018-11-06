Öğretmen masasında 20 öğrenciye istismar
Antalya'da bir devlet okulunda çocuk istismarı skandalı yaşandı. 4. sınıf eğitimi gören 9-10 yaşındaki 20 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni şikâyet sonrası tutuklandı.
Polis, veli ve öğretmenler korkunç olayla ilgili şu bilgileri aktardı: “Bu eylemler sınıfta, öğretmen masasında yaşanmış. Öğretmen olayın ortaya çıkmaması için çocukları korkutmuş. ‘Evlerinizde bana ait kameralar var. Televizyonunuzdaki kırmızı ışıktan sizi izliyorum. Yaşadıklarımızı anne-babanıza anlatırsanız sizi görürüm’ diyormuş. Çocuklara, yaptığı şeylerin normal olduğunu inandırmak için, ‘Bu yaptığım görev, her öğretmen bunu yapar’ diyormuş.” İstismarla suçlanan öğretmenin sınıftaki masasının kapıya dönük olduğu, diğer öğretmenlerinkinin ise ters yöne baktığı belirtildi.
BAŞKA OKULLARDA DA YAPTI İDDİASI
Öğretmenin daha önce Van ve Ankara’da görev yaptığı sırada benzer suçlamalarla karşılaştığı ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiği iddia edildi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise “Daha önce de bu konuda soruşturma geçirdiği konusu şu an için iddiadan ibaret. Soruşturma tamamlandığında detaylı açıklama yapılır.”
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