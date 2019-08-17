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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
17.08.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı

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Konya'da ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E., daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini şikayet eden komşusu Büşra Ç.'yi (23) apartman girişinde tekme tokat dövdü. Bu anlar apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedilirken Büşra Ç. öğretmenden şikayetçi oldu. Deniz E.'ye karşılık veremediğini belirten Büşra Ç., "Bu kadın nasıl öğretmenlik yapar? Böyle insana çocuk emanet edilir mi?" dedi.

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  • Öğretmen komşu, Büşrayı tekme tokat dövdü
  • Öğretmen komşu, Büşrayı tekme tokat dövdü
  • Öğretmen komşu, Büşrayı tekme tokat dövdü
  • Öğretmen komşu, Büşrayı tekme tokat dövdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 15 Ağustos'ta merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. İlkokulda rehber öğretmenlik yapan Deniz E. iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı.

Deniz E. kapıdan çıkarken Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp vurmaya devam eden Deniz E. daha sonra binadan çıkıp 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?'

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç. Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'İmdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz gürültü yapıyor diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.

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