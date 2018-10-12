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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Davut CAN / DHA
12.10.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Öğretmen hakkında şoke eden iddialar!

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Öğretmen hakkında şoke eden iddialar!

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. (49) hakkında, 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Tutuklanmasının ardından ilk duruşmasında tahliye edilen Çetin O.'nun istismarda bulunduğu iddia edilen kız öğrencilerden 5'i, kasım ayında görülecek ikinci duruşmada ifade verecek.

Karabağlar'da bulunan ortaokulunun müdür yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. Olaylar, Çetin O.'nun, ders sırasında ileride ne iş yapmak istediğini sorunca "Dansçı olmak istiyorum" cevabını veren öğrencisi H.Ü.'yle koridorda karşılaşıp odasına çağırmasının ardından yaşananlar sonrası ortaya çıktı. İddiaya göre Çetin O., odasına aldığı H.Ü.'ye, cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü.'nün itiraz etmesi ve odadan çıkıp bağırması üzerine, diğer öğretmenler de Çetin O.'nun odasının önüne geldi. H.Ü.'nün, olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

'DÜŞÜK NOT VERDİĞİM İÇİN İFTİRA ATMIŞ OLABİLİRLER'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi. Gelecek kasım ayına ertelenen ikinci duruşmada, istismara uğradığı iddia edilen diğer 5 kız öğrenci dinlenecek. Öğrencilerin avukatı Ceren Şen, tüm çocukların ailelerinin korkmadan haklarını savunduklarını ve şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bu tür durumlarda bazı aileler çeşitli sebepler yüzünden çekinip sinebiliyorlar. Bazen de olayın duyulmaması için şikayetçi bile olmuyorlar. Ancak bizim bu olaydaki şansımız tüm ailelerin çocuklarının haklarını sonuna kadar savunmak konusunda göstedikleri direnç oldu" dedi. Kız öğrencilerin hem yargılama aşamasında hem de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki soruşturma kapsamında birçok kez dinlendiklerini ifade eden Şen, "Bu durum çocuklarda mağduriyete yol açıyor, zira Milli Eğitim Bakanlığı çocukların ifadelerini pedagog eşliğinde almıyor" dedi.

Öte yandan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, davayı yakından takip edeceklerini söyledi. Çocuklara yönelik işlenen bu tür suçlar karşısında tüm mağdurların ve mağdur yakınlarının kendilerine ulaşmalarını istediklerini belirten Özkan, "Bizler hem hukuki hem de psikolojik olarak her türlü yardımı vermeye hazırız. UCİM'in internet sitesi olan, 'www.ucim.org.tr' adresinden bizlere her türlü istismarı ihbar edebilirler" dedi.

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