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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.03.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Öğretmen çiftten kahreden haber! Otomobilleri bu hale geldi

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Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybetti, eşi ve 6 aylık bebekleri yaralandı.

Kaza, Çelikhan-Malatya yolunun 12. kilometresinde Gölbağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Malatya’dan Çelikhan istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ana sınıfı öğretmeni Mehmet Üzümcü (27), eşi ana sınıfı öğretmeni Cennet Üzümcü (25) ve 6 aylık kızları Ayşe Sena Üzümcü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Öğretmen çiftten kahreden haber Otomobilleri bu hale geldi

Durumu ağır olan Cennet Üzümcü (25) kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Üzümcü ve 6 aylık bebek Ayşe Sena Üzümcü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağılık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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