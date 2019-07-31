Öğretmen atama tercih işlemi için kılavuz bilgilerine dikkat!
Öğretmen atama tercih işlemleri için süreç dün başladı. Yaklaşık 1 günde 11 bin civarındaki öğretmen adayının tercih işlemini gerçekleştirdiği öğretmen atamaları için tercih işlemlerinde kılavuzda yer alan bazı kriterleri göz önünde bulundurmak önem arz ediyor. İşte, öğretmen atama tercih işlemi ve kılavuz bilgileri hakkında bazı bilgiler
Öğretmen atama tercih işlemleri için kılavuz bilgileri merakla araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz bilgilerini dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmen adayları, buna göre işlemlerini tamamlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih sürecinde kontenjan bilgileri nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KONTENJANLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?
Öğretmen adayları, aşağıdaki kontenjan bilgilerine göre tercihlerine yön verecek. Tercihlerdeki kontenjan durumuna göre bazı adaylar kura işlemine tabi tutulacak. İşte, alanlara göre kontenjan bilgileri;
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|Alan Adı
|Toplam Kontenjan
|Almanca
|200
|Arapça
|190
|Coğrafya
|140
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|2
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|28
|Felsefe
|151
|Fizik
|250
|Gazetecilik
|1
|Gemi Yapımı / Gemi İnşa
|2
|Gıda Teknolojisi
|1
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|2
|İ.H.L. Meslek Dersleri
|405
|İlköğretim Matematik Öğr.
|1448
|İngilizce
|1960
|İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|30
|Kimya/Kimya Teknolojisi
|285
|Makine Tek./Makine Model
|1
|Makine Tek./Makine ve Kalıp
|6
|Matematik
|601
|Metal Teknolojisi
|30
|Okul Öncesi Öğrt
|1599
|Özel Eğitim
|1410
|Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine
|4
|Rehberlik
|1120
|Sınıf Öğretmenliği
|2011
|Sosyal Bilgiler
|579
|Tarih
|350
|Türk Dili ve Edebiyatı
|509
|Türkçe
|1149
|Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
|2
|Ulaştırma Hizmetleri
|10
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|85
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ KILAVUZ BİLGİLERİNE GÖRE NASIL YAPILMALI?
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün erişimine açık olacak olan ekrandan tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğretmen adayları, en fazla 40 tercih yapabilecek. 30 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak olan tercihler, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylatılacak.
Tercihler onaylatılmadığı sürece üzerinde değişiklik yapma imkanı devam edecek. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birisini mutlaka işaretleyecek.
Tercihleri dışında herhangi bir kuruma atanmak isteyen kişiler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
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