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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Öğretmen atama tercih işlemi için kılavuz bilgilerine dikkat!

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Öğretmen atama tercih işlemi için kılavuz bilgilerine dikkat!

Öğretmen atama tercih işlemleri için süreç dün başladı. Yaklaşık 1 günde 11 bin civarındaki öğretmen adayının tercih işlemini gerçekleştirdiği öğretmen atamaları için tercih işlemlerinde kılavuzda yer alan bazı kriterleri göz önünde bulundurmak önem arz ediyor. İşte, öğretmen atama tercih işlemi ve kılavuz bilgileri hakkında bazı bilgiler

Öğretmen atama tercih işlemleri için kılavuz bilgileri merakla araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz bilgilerini dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmen adayları, buna göre işlemlerini tamamlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih sürecinde kontenjan bilgileri nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KONTENJANLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

Öğretmen adayları, aşağıdaki kontenjan bilgilerine göre tercihlerine yön verecek. Tercihlerdeki kontenjan durumuna göre bazı adaylar kura işlemine tabi tutulacak. İşte, alanlara göre kontenjan bilgileri; 

TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Alan AdıToplam Kontenjan
Almanca200
Arapça190
Coğrafya140
Denizcilik / Gemi Yönetimi2
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik28
Felsefe151
Fizik250
Gazetecilik1
Gemi Yapımı / Gemi İnşa2
Gıda Teknolojisi1
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği2
İ.H.L. Meslek Dersleri405
İlköğretim Matematik Öğr.1448
İngilizce1960
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı30
Kimya/Kimya Teknolojisi285
Makine Tek./Makine Model1
Makine Tek./Makine ve Kalıp6
Matematik601
Metal Teknolojisi30
Okul Öncesi Öğrt1599
Özel Eğitim1410
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine4
Rehberlik1120
Sınıf Öğretmenliği2011
Sosyal Bilgiler579
Tarih350
Türk Dili ve Edebiyatı509
Türkçe1149
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği2
Ulaştırma Hizmetleri10
Yiyecek İçecek Hizmetleri85

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ KILAVUZ BİLGİLERİNE GÖRE NASIL YAPILMALI?

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün erişimine açık olacak olan ekrandan tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğretmen adayları, en fazla 40 tercih yapabilecek. 30 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak olan tercihler, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylatılacak.

Tercihler onaylatılmadığı sürece üzerinde değişiklik yapma imkanı devam edecek. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”  ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birisini mutlaka işaretleyecek. 

Tercihleri dışında herhangi bir kuruma atanmak isteyen kişiler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

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