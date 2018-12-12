Öğretmen alan değişikliği başvurusu başladı! İşte, başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler
Öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu için beklenen gün geldi. Öğrenimleri birden fazla alanda olanlar, görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler ve öğrenimine uygun alan dışında başka bir alan atananların başvuruda bulunabileceği öğretmen alan değişikliği, 12-18 Aralık tarihine kadar müracaatları kabul etmeye devam edecek. İşte, o öğretmenlerin merakla beklediği o süreç hakkında bazı bilgiler
Ön başvurularının 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan öğretmen alan değişikliği başvurusu için müracaatlar başlıyor. İşte, başvuru yapmak isteyen öğretmenler için kılavuz detayları
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Öğretmenlerden;
*Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar,
*Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler,
*Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler,
adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecekler.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.
HİZMET PUANI ÖNEM ARZ EDECEK
Eğitim kurumu yöneticilerinden görevli oldukları eğitim kurumunda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması, bu alandaki boş norm kadronun tercihe açılması ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından tercih edilmesi durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliğine hak kazananların yöneticilik görevleri üzerinde bırakılarak alan değişikliği işlemleri gerçekleştirilecek. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih ederek alan değişikliğine hak kazanan yöneticilerin ise yöneticilik görevleri sona erecek.
YURTDIŞINDA GÖREVLİ OLANLAR VE AYLIKSIZ İZİNLİ OLANLAR DA BAŞVURABİLECEK
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.
GEÇİCİ GÖREVDE BULUNANLARIN GÖREVLENDİRMELERİ SONA ERECEK
Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığın merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile proje okulları hariç) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.
TERCİH SÜRECİNDE BELİRTİLENLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK
Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar ön başvuru sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabilecekler.
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Ön başvurular (birinci aşama), Ek-1 “2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi” çerçevesinde “http://mebbis.meb.gov.tr” veya “http://personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmekte. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince reddedilecek.
Ön başvurusu onaylanan adaylar, takvimde belirtilen "Tercih ve Atama" sürecinde (ikinci aşama) yine yukarıda belirtilen adreslerdeki “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla tercihte bulunacaklardır. Tercih başvuruları ise sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacaktır.
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabilecekler. Başvuruda bulunanlar tercihleri dışında 26. seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtecekler.
Elektronik Ön Başvuru Formu ve Elektronik Tercih Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek.
Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.
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