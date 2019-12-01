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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak?

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Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı. Bu gelişmenin ardından, alan değişikliği takvimi merak konusu oldu. Peki, öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerinden yapabilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) işletecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık'ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, "tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum" seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

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