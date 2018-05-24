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    Öğretmen açığı Marmara'da fazla

    AA
    24.05.2018 - 22:24 | Son Güncelleme:

    MEB verilerine göre, Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı ortalaması yüzde 90.60 oldu.

    Öğretmen doluluğu en fazla olan bölge ise, yüzde 93.96’lık oranla Ege. Onu yüzde 93.83’le İç Anadolu, yüzde 92.28’le Doğu Anadolu, 90.35’le Güneydoğu Anadolu, 90.34’le Akdeniz ve yüzde 89.57 ile Karadeniz izledi. Marmara Bölgesi ise yüzde 83.80’lik oranla en son sırada. Bakanlık, 2003’ten beri 584 bin 934 öğretmen atadı. En çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine atama gerçekleştirildi. Beş yılda iki bölgeye 149 bin 347 atama oldu.

    25 bin öğretmenin ataması sürüyor, hepsinin bu yıl göreve başlaması planlanıyor. 2002-2003 eğitim yılında 528 bin 416 olan devlet okullarındaki öğretmen sayısı 904 bin 679’a yükseldi. Bugüne kadar 39 bin 194 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. 

    Etiketler: MEB , ÖĞRETMENLER , gazetehaberleri , gündem
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