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    ‘Öğretim üyesini arttırmayı hedefliyoruz’

    Gamze KOLCU / ANKARA
    02.03.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    YÖK, meslek yüksekokullarını (MYO) mercek altına aldı.

    Akademisyen ve sektör temsilcilerinin de olduğu 13 bin 675 kişiyle yapılan ‘MYO Durum Tespiti’ anketine göre, en büyük sorun MYO’ların sektörle ilişkisinin sınırlı olması, alanına uygun yerde açılmaması ve bazı ön lisansların iş hayatında karşılığının bulunmaması. İyileştirmek için öne çıkan öneriler ise işyeri eğitiminin artırılması, istihdam talebinin dikkate alınması oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, MYO’larda okuyanlara, ikinci ana dal diploma programına devam hakkı verildiğini belirterek, “2017’de MYO’da öğretim elemanı sayısı, 3 bin 700’ü öğretim üyesi olmak üzere toplam 19 bin civarında. Bu yıldan itibaren MYO’daki öğretim üyesi sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , yök
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