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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)
08.10.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Öğretim üyesinden örnek davranış

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Öğretim üyesinden örnek davranış

İZMİR'in Dikili ilçesine tatil için gelen öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever, sporla temizlik olarak bilinen 'Plogging' etkinliği kapsamında, 1 hafta boyunca bölgeden 21 büyük poşet çöp topladı.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever, tatil için Dikili'ye geldi. Kırsal Bademli Mahallesi'nde dinlenen Avsever, sporla temizlik olarak bilinen 'Plogging' etkinliği kapsamında, Hayıtlı Koyu ile çevresindeki ormanlık alana atılan çöpleri topladı.

1 haftalık çalışmada 21 büyük poşet çöp toplayan Avsever, bu sporu özellikle koşu ya da yürüyüş yapan insanlara tavsiye eden ettiğini belirtti. Avsever, "Yürürken ya da koşarken plogging de yaparsanız daha fazla kalori harcarsınız. Ayrıca eğil, kalk ve uzan gibi hareketler yaptığınız için eklemlerinizi de çalıştırmış olursunuz.

Her yürüyüşe çıktığınızda bir poşet çöp toplasanız, yaşadığınız şehir ve doğa da her geçen yıl daha temiz olur. Sporu bitirdiğinizde aldığınız haz da katlanarak artar. Ben bunu ilk yaptığımda, spor bitiminde yanımda 2 büyük poşet çöpe baktım.

O an başkalaştığımı, dünya insanı olduğumu hissettim. Başımı çevirdiğimde ise ağaçlar deniz, toprak bir sevgili gibi gülümsedi bana. Oysa ki o ormanda çok yürümüş, o denizde çok yüzmüştüm ama bu gülümsemeyi görmemiştim" dedi.

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