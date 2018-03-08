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    Ã–ÄŸretim Ã¼yeleri,Â 'cihaz' tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan birbirine girdi!

    DHA
    08.03.2018 - 10:28 | Son GÃ¼ncelleme:

    Erzurum AtatÃ¼rk Ãœniversitesi EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi FarmasÃ¶tik Teknoloji Anabilim DalÄ±'nda, 2Â Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi arasÄ±nda, molekÃ¼ler biyolojide kullanÄ±lan 'spektrofotometre' adlÄ± cihaz nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.Â

    ANABÄ°LÄ°M ve BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Meltem Ã‡etin (40) tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia eden Yrd. DoÃ§. Dr. Rukiye SevinÃ§ Ã–zakar (35), fakÃ¼lteye gelen polis eÅŸliÄŸinde, rapor almak Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    Olay, Yakutiye ilÃ§esinde bulunan AtatÃ¼rk Ãœniversitesi yerleÅŸkesindeki EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi'nde 5 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ meydana geldi. Yrd. DoÃ§. Dr. Rukiye SevinÃ§ Ã–zakar, fakÃ¼ltede herkesin yararlandÄ±ÄŸÄ± molekÃ¼ler biyoloji cihazÄ± 'spektrofotometre'ninÂ kullanÄ±mÄ±yla ilgili konuÅŸtuÄŸu Anabilim ve BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Meltem Ã‡etin'in, kendisini yakasÄ±ndan tutup, tartakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakaret ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â 2 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavga Ã¼zerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sÄ±rasÄ±nda derste olan Ã¶ÄŸrenciler ise olayÄ± pencereden izledi.Â 

    FakÃ¼lte binasÄ±ndan aÄŸlayarak, Ã§Ä±kan Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–zakar, aynÄ± zamanda eÅŸi olan fakÃ¼ltenin araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisiÂ Emrah Ã–zakar ve polisler tarafÄ±ndan rapor almak Ã¼zere PalandÃ¶ken Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hastanenin acil servisinde de gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hÃ¢kim olamayan Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–zakarÂ ile eÅŸi, burada aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.Â 

    Prof. Dr. Ã‡etin ise iddialarÄ±n iftira ve ÅŸer olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek,Â hukuki sÃ¼reÃ§Â baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â iÃ§in konuÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±, mahkeme sonunda kimin doÄŸru sÃ¶ylediÄŸinin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

    Ã–ÄŸretim Ã¼yeleri, cihaz tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan birbirine girdi

    GÃœVENLÄ°K KAMERASI KAYITLARI Ä°NCELEMEDE

    Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan polis, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine baÅŸvurup, tartÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alandaki gÃ¼venlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±Â incelemeye aldÄ±.

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    Etiketler: erzurum , atatÃ¼rk Ã¼niversitesi , Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri , Meltem Ã‡etin , kavga , molekÃ¼ler biyoloji , gÃ¼ndem
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