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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN/İSTANBUL (DHA)
10.05.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Öğretim görevlisinin bacakları kopmuştu.. İşte Beyazıt'taki kazada bilirkişi raporu

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İstanbul Beyazıt'ta iki kişinin yaralandığı 16 aracın da hasar gördüğü özel halk otobüsü kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, otobüsün aniden kalkışıyla ilgili motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı kaydedildi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şoför Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti. Kazada 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş iki bacağını kaybetmiş, bir Çin vatandaşı kadın da yaralanmıştı.

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili 8 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kaza sonrası araçta oluşan hasarlardan dolayı aracın çalıştırılamadığı ve fren ile kapıların açılıp kapandığına ilişkin kontroller yapılamadığı belirtildi. Kaza günü otobüsün aniden kalkışıyla ilgili bilgisayar aracılığı ile yapılan kontrol sonucu, otobüsün motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı vurgulandı.
Aracın ABS fren sisteminde de aktif bir arıza kodu görülemediği belirtilen raporda, geçici anlık hata kayıtlarının kazayı etkileyecek türde olmadığı aktarıldı.

ŞOFÖRÜN TEPKİLERİ REFLEKS Mİ, YOKSA BİLİNÇLİ Mİ ANLAŞILAMADI

Otobüs içi kamera görüntülerinin de incelendiği bilirkişi raporunda, görüntülerin net olmadığı ve bu nedenle şoförün kalkış esnasında motor freni kolunu indirip indirmediğinin anlaşılamadığına yer verildi. Ayrıca sürücünün fren veya gaz pedalına basıp basmadığı, kalkış esnasında ve sonrasında gösterge panelinde ikaz olup olmadığı da belirlenemedi. Olayın öncesinde ve kaza anının sonuna kadar geçen 24 saniyelik zamanda şoförün tepkilerinin refleks mi, yoksa bilinçli olarak durumu önlemeye çalışıp çalışmadığının anlaşılmadığı vurgulandı.

KAPALI OLMASI GEREKEN ÖN KAPININ AÇIK OLDUĞU ANLAŞILDI

Raporda ayrıca durakta aracı sabitleyen durak freninin ise doğru kullanılıp kullanılmadığının hakkında ilgili kamera kayıtlarının yetersiz olması sebebiyle değerlendirmede bulunamadığı belirtildi. Tanık ve müşteki ifadelerinden normalde kapalı olması gereken ön kapının açık olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

ANLIK HATALI GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜ

Raporun 4 maddelik sonuç kısmında ise şu ifadelere yer verildi:
- Keşif sırasında aracın hasar durumu nedeniyle fren sisteminin tespit edilmesi mümkün olmamıştır.
- Aracın motor kontrol ünitesi, ABS fren sistemi ve otomatik şanzıman kontrol ünitelerinde kalıcı herhangi bir arıza koduna rastlanmamıştır.
- Kaza sırasında aracın ulaştığı hızlara rölanti devrinin (700d/d) biraz üzerinde bir motor devrinde(1000 artı 100 d/d) ulaşabileceği, ancak bu sırada gaz pedalına yüklenilmesi, servis freni veya imdat park freninin bu sırada devrede olmaması gerektiği, bu nedenle araç sürücü kısmını gösteren kamera görüntüleri net olmadığından bu değerlendirme hız zaman tablosundan çıkarılan bir değerlendirmedir.
- Aracın olay sırasındaki hızlara ulaşması için gereken motor devri ve gaz pedalı durumunun mevcut trafik durumu ve hayatın olağan akışı çerçevesinde sürücünün bilinçli tercihi olamayacağı, anlık hatalı gaz pedalı konum sensörü sinyalinden kaynaklanabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş ve çarptığı 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Güvenlik kameralarına, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla gelerek, park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durduğu yansımıştı.

Kazada 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş iki bacağını kaybetmiş, bir Çin vatandaşı kadın da yaralanmıştı. 16 aracın da hasar gördüğü kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti. Savcılık tarafından 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yüksel K. hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Savcılığın konuyla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kaza kamerada
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