Öğrenim kredisi faizi ne kadar? Öğrenim kredisi faizi nedir?
Öğrenim kredisi faizi ne kadar sorusuna cevap arayan öğrenciler, geri ödeme planı hakkında detayları sorgulamaya başladı. Kredi imkanından yararlanabilecek olan öğrenciler, geri ödemesi dolayısıyla öğrenim kredisi faizi hakkında detaylara kilitlendi. Peki, öğrenim kredisi faizi ne kadar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Öğrenim kredisinde faiz var mı sorusu, bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşların sorguladığı konu oldu. İşte, öğrenim kredisi nedir sorusunun cevabı ve geri ödeme faizi hakkında bazı bilgiler
Öğrenim kredisi, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından devlete geri ödenen destektir.
ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZİ NE KADAR?
Önlisans, lisans öğrencilere veya ara vererek Master-Doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.
Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.
Endeks uygulanmasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.
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