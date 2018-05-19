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    Öğrenciyi koruyamayan okula tazminat cezası

    Yüksel Koç/DHA
    19.05.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maltepe’de özel bir okulda yüzde 80 burslu okuyan üstün zekalı 11 yaşındaki kız öğrenci T.N.B’nin velisi B.B., 2012’de çocuğunun okulda arkadaşları tarafından dışlandığını, aşağılandığını, şiddete uğradığını gerekçe göstererek, okul aleyhine 74 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı.

    Ailenin avukatı Serdar Taptı, “Okulun rehber hocası ve yönetimi bu olaylarda ağır ihmalden dolayı kusurludur. Sunduğumuz rapordan da anlaşılacağı üzere T.N.B., bu süreçten çok ağır psikolojik ve fiziksel yara almıştır. Okul müvekkilimi hem maddi hem de manevi ağır zarara uğratmıştır. Bu nedenle okul yönetiminden 50 bin TL manevi, diğer masraflar için de 24 bin TL tazminat talep ediyoruz” dedi.

    Okul ise iddiaların asılsız olduğunu, öğrencinin yaşadığı sorunların okuldan kaynaklanmadığını savundu, davanın reddi istendi.

    Davanın kısmen kabulüne karar veren İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi ise okulun, veliye maddi manevi toplam 16 bin 976 TL tazminat ödemesine hükmetti.

    Etiketler: tazminat davası , gazetehaberleri , gündem
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