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    Öğrenciye tütüne polis baskını

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    17.03.2018 - 01:07 | Son Güncelleme:

    ESENYURT’ta okul çevrelerindeki kafelerde çocuklara ve öğrencilere uyuşturucu ve kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek takip başlattı.

    Şüphelilerden H.M., bir okulun önünde satış yapmaya çalışırken gözaltına alındı. H.M.’nin, Esenyurt’ta bir rezidansta daire kiraladıklarını söylemesi üzerine buraya operasyon yapan polis ekipleri, rezidansta piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 980 kilogram kaçak tütün mamulü ele geçirdi. Rezidansta bulunan Y.E.A. da gözaltına alındı.

    Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, 1 tabanca ve 2 şarjör de ele geçirildi. Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.E.A. ve H.M., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, haklarında ruhsatsız silah ve 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa’ göre işlem yapılarak serbest bırakıldı.

    Etiketler: Tütün , polis baskını , gazetehaberleri , gündem
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