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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
13.03.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Öğrencisinin annesiyle ilişki yaşamıştı! Karar belli oldu

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Öğrencisinin annesiyle ilişki yaşamıştı! Karar belli oldu

ZONGULDAK'ta öğretmen H.H. (53), ilişki yaşadığı eski öğrencisinin velisi K.A.'ya (41) 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. H.H., mahkemeye sunduğu K.A. ile birlikte çekilen samimi fotoğrafları ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti.

Kozlu ilçesinde yaşayan K.A., geçen yıl oğlunun eğitim gördüğü lisede öğretmen olan H.H.'nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini iddia ederek polis merkezine şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından beden eğitimi öğretmeni H.H. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 19.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuksuz sanık H.H. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada K.A. ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

İLK DURUŞMADA KARAR

Duruşmada ifade veren H.H., suçlamaları kabul etmediğini söyledi. K.A. ile rızası ile ilişkiye girdiklerini ifade eden H.H., "Beni bu fiili yaşamaya kendisi tahrik etmiştir. Onun rızasıyla bir ilişki oldu. Beni suçlu duruma düşürmek için böyle bir iftira atmıştır." dedi. K.A. ise öğretmen H.H.'nın oğlunu eski öğretmeni olduğunu söyledi.

İlişkilerinin H.H.'nin ısrarıyla olduğunu anlatan K.A. ise polis merkezinde ve savcılıkta çelişkili ifadeler verdiğini soran mahkeme başkanına, "Bütün beyanlarım birbirinden farklı olduğunu biliyorum. İlaç kullanıyordum o aralar. Eşimden ayrılma davam vardı. Kafam karışıktı. Tam olarak neden farklı bilemiyorum. Neden tecavüzden sonra aramaya ve mesaj devam ettiği soruldu." dedi.

BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFLAR DELİL OLDU

Sanık H.H.'nin avukatı ise K.A. ile müvekkilinin ilişki yaşadıkları dönemde çektirdikleri samimi fotoğraflarını mahkeme heyetine sundu. Fotoğrafların ne zaman çekildiğini hatırlamadığını söyleyen K.A., "Benim bunlardan haberim yok, bana tuzak hazırlamıştır." dedi. Mahkeme heyeti, sanık H.H.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı, K.A'nın verdiği çelişkili ifadeler ve sanık ile çektirdiği fotoğrafları delil sayarak beraatine karar verdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2019)
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