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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
12.11.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Öğrencisini uyardı! Annesi gelip sınıfta dehşeti yaşattı

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İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda A.K. isimli kadın öğretmen, iddiaya göre, kız çocuğunu okula zamanında getirip götürmesi ve onunla ilgilenmesi yönünde uyardığı annenin saldırısına uğradı. Öğrencinin annesi sınıfa girerek öğrencilerinin gözü önünde öğretmeni saçlarından tutarak darbetti. Öğretmen, savcılığa giderek veli hakkında suç duyurusunda bulundu. Eğitim sendikaları saldırıyı kınadı.

Konak'ta bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda 8 Kasım Perşembe günü iddiaya göre, A.K. isimli öğretmen, kız çocuğunu okula zamanında getirip götürmesi ve ilgilenmesi yönünde anneyi uyardı. Öğretmene tepki gösteren veli ise ders sırasında sınıfa giderek, öğrencilerinin gözü önünde öğretmene saldırdı. Öğrencinin annesi, öğretmene saçlarından tutup vurdu. Olayın ardından  savcılığa giderek, veli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen öğretmeni, eğitim sendikaları yalnız bırakmadı.

Eğitim-İş, Eğitim -Sen ve Tük Eğitim-Sen şubeleri, herhangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenin görev yaptığı okulun önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri  Atilla Yazgan, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını söyledi. Yazgan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu tür şiddet  olayları karşısında kayıtsız kaldığını ileri sürdü. Yazgan, "Olaya tanık olan, bu okulda görev yapan eğitim emekçilerinden edindiğimiz bilgiye göre, çocuğunun eğitim ve öğretimi ile ilgilenmeyen, ilgisiz, çocuğunu vaktinde okula getiremeyen sorumsuz bir veli, öğrencisinin iyiliği için yaptığı uyarılardan dolayı, ders esnasında sınıfı basarak öğrencilerin önünde, öğretmene hakaret etti. Öğretmen fiziki zorbalığa maruz kaldı" dedi. Güvenlik zafiyetinin olduğunu savunan Yazgan, benzer olayların yaşanacağına dair endişe taşıdıklarını belirtti.

'YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş güvenliği konusunda acilen sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Türk Eğitim- Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Adnan Sarısayın da eğitim çalışanına yapılan saldırılar konusunda şikayet olmadan kamu davası açılmasını istedi. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasının önemine değinen Sarısayın, "Veliler de öğretmene saygı duymalı. Öğretmeni korumak ülkenin geleceğini korumaktır. Biz böyle değildik. Bizim insanımız, bizim kültürümüz 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen bir kültürden geliyoruz. Lütfen öğretmene sahip çıkalım" diye konuştu.

'SORUNU GİDERMEK MEB'İN GÖREVİ'

Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Çalış da saldırıya tepki göstererek şunları söyledi:

"Öğretmenlik gün geçtikçe değer kaybeden, itibarsızlaştırılmaya çalışılan bir meslek haline geldi. Hem sağlıkta hem de eğitimde yaşanan özelleştirilmeler, bu sürecin mihmandarlığını yaptı. Bugün yaşadığımız bu saldırının başka örneklerini başka okullarda da yaşıyoruz. Bu sorunu çözmek, sorunun giderilmesini sağlamak, MEB'in asli görevidir. Aydınlanma ışığı olan öğretmenlerin, onurluca mesleklerini yapabilecek koşulları hazırlamak, MEB'in görevidir. Ekonomik olarak dar boğaza sürüklenen öğretmenlerimiz, aynı zamanda mesleki saygınlıklarını yitirme tehlikesi ile yüz yüze.  Hükümet, 3600 ek gösterge vaadinde bulundu. Enflasyonun geldiği noktada maaşlarımız yüzde 45 düzeyinde eridi."

Açıklamanın ardından eğitimciler dağıldı.

 

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