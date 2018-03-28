Öğrencisini istismarla suçlanan öğretmene iki farklı uygulama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Bağcılar’daki bir ilkokulun 4. sınıf öğretmeni S.K. ders sırasında öğrencisi B.N.K.’yı sınav kağıdı saydırmak için masasına çağırdı. Diğer öğrencilere de kitap okumalarını kitaptan başlarını kaldırmamalarını söyledi. S.K., öğrencisi B.N.K.’yı öğretmen masası ile kalorifer peteğinin olduğu bölüme alıp cinsel istismarda bulundu.

B.N.K., yaşadıklarını iki kız arkadaşına anlattı. Kızlar S.K. ile B.N.K.’yı gizli gizli izlemeye başladı ve olaya şahit oldu. Ortaokula başlayan B.N.K. buradaki iki kız arkadaşına da yaşadıklarını anlattı. Arkadaşları da durumu Rehber öğretmene o da ailesini bildirdi. Aile şikayetçi olunca S.K. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

‘O SINIFA ÇOK EMEK VERDİM’

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur B.N.K. annesi H.K. ve avukatları Mehmet Turantaylak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılırken tutuksuz sanık S.K., ile avukatları da hazır bulundu.

S.K. savunmasında, “13 yıldır sınıf öğretmenliği yapıyorum. Orada 4 yıl çalıştım. Mağdurun bulunduğu sınıf en çok emek verdiğim sınıflardan biridir. Ben öğretmen masasının önündeki sırayı boşaltır görevlendirdiğim öğrencileri de buraya oturturdum. Oturduğum sandalyenin yanına gelmezlerdi. Duvar ve kalorifer kısmına öğrenciyi almam söz konusu olamaz” dedi.

ÖĞRETMEN BANA DOKUNDU

Mağdur B.N.K. ise, “4 yıl boyunca Serkan Kaya’nın öğrencisiydim. 3 yıl bana çok iyi davrandı. Ancak 4. Sınıftayken beni bazı görevler nedeniyle masasına çağırıyordu. Ben birinci dönem ne olduğunu anlayamadım. İkinci dönemde olayı algıladım. Bana olan davranışları değişmişti. Farklı şekilde bana bakıyordu. Beni yanına çağırdığında masasıyla duvar kısmı arasına alıyordu. Bacaklarıma ve cinsel organıma dokunuyordu. Birkaç kez kendimi geri çekerek karşı koymaya çalıştım ancak engel olamadım. Sınıftaki öğrencilere önlerindeki kitabı okumalarını söylüyor, ‘Başlarınızı kaldırmayın yoksa sizi döverim’ diyordu. Hatta eğer sözünü dinlemeyen olursa sınıfta ördek yürüyüşü şeklinde ceza veriyordu. Birkaç kez görevlendirildiğimde ‘hocam ben gelmesem olur mu?’ dedim. Ancak öğretmenimiz ‘hayır sen görevlendirildin’ diye ısrar ediyordu” dedi.

ÖĞRETMEN TANIKLARI EVİNDE TOPLADI İDDİASI

O dönem aynı sınıfta okuyan öğrenciler duruşmada mağdur ve sanığın tanıklığını yaptı. Mağdur tanıkları olayı gördüklerini öğretmenleri S.K.’nın, B.N.K.’yı bacaklarına dokunarak taciz ettiğini söyledi. Öte yandan S.K.’nın tanıkları ise böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti. S.K.’nın tanıklarının ardından B.N.K.’nın annesi H.K., “İfade verecek olan tanık öğrencilerin 15 Şubat’ta sanık öğretmeninin evinde toplandığını duydum. Ne şekilde ifade verileceği konusunda konuştuklarını aynı sınıfta oğlu öğrenci bir anne söyledi” diye konuştu. Bunun üzerine mağdur avukatı Mehmet Turantaylak, “Tanıkların yönlendirildiğini düşünüyoruz, sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

MİLLİ EĞİTİM GÖREVE DÖNME KARARI ÇIKARDI

S.K.’nın avukatı Nevin Fidan, “Biz savunma tanıklarını etkilemedik. Tüm sınıftaki öğrencilerin dinlenmesini talep ediyoruz. İdari soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında göreve dönme kararı çıkmıştır, suç şüphesi yeteri kadar görülmemiştir. Müvekkilim yargılamayı etkilemeye çalışmamaktadır. Velilerin kendileri öğretmenimize destek olmak istiyoruz diye başvurmaktadır. Tutuklama talebini kabul etmiyoruz” dedi

O SINIF LİSTESİNDEKİ İLK 10 ÖĞRENCİ DİNLENECEK

Mahkeme, olayın yaşandığı sınıftan öğrenci listesindeki tanık olarak daha önce dinlenmemiş ilk 10 sıradaki öğrencinin dilenmesine karar verdi. Ayrıca delillerin toplanmamış olması ve S.K.’nın yanıkları etkileme durumu olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Aile yakınları ve kendisini destekleyen velilerle duruşmaya gelen öğretmen salonda kelepçelenerek cezaevine gönderildi. B.N.K. yakınları ise tutuklanma haberini alınca adliye koridorlarını alkış ve ıslıklarıyla inletti.