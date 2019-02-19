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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Öğrencimin annesi beni taciz ediyor uzak tutun

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Öğrencimin annesi beni taciz ediyor uzak tutun

Devlet sanatçısı piyanist Hüseyin Sermet (64), öğrencisinin kendisine ilgi duyan annesi ressam Melahat A. tarafından (49) sürekli rahatsız edildiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Melahat A.’nın 2 ay süreyle Hüseyin Sermet’in konutuna ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçedeki iddialara göre Hüseyin Sermet, 2015 tarihinde katıldığı Antalya Müzik Festivali’nde tanıştığı U.A.’ya piyano dersi vermeye başladı. Dersler sırasında öğrencisinin annesi Melahat A. ile tanıştı. Melahat A., oğlunun derslerle ilgili durumunu görüşmek istediğini belirterek Hüseyin Sermet’in telefon numarasını aldı. Daha sonra oğlunun durumunu görüşme bahanesiyle sık sık telefonla aramaya başladı. Melahat A. zamanla Sermet’e ilgi duyduğunu belirterek arkadaşlık teklif etti. Hüseyin Sermet ise böyle bir ilişkinin olamayacağını, bunu mesleki ve şahsi anlamda etik bulmadığını söyledi. Ancak Melahat A. arkadaşlık teklifini ısrarla sürdürdü.

Melahat A. aramaya devam ettiği Sermet’i çok sevdiğini söyleyerek gittiği her konsere katıldı. Sermet’in avukatları mahkemeye verdikleri dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Melahat A. sonunda müvekkilin İzmir’de yaşayan babasının evine kadar giderek hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkil Hüseyin Sermet savcılığa şikâyette bulunmuştur. Melahat A.’ya ‘cinsel taciz’ suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştır. Ceza davasına rağmen Melahat A., müvekkile yönelik tacizlerine son vermemektedir. Müvekkilimize koruma kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Talebi kabul eden mahkeme, Melahat A.’nın 2 ay süreyle Hüseyin Sermet’e şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine karar verdi. 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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