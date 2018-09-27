ÖSYM'den yanıt bekleniyor: YKS tercih sonuçları ekim ayında mı açıklanacak?
Bir hafta süren YKS (Yükseöğretim Kurumları Sınavı) ek tercih süreci 20 Eylül'de sona erdi. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi ve üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşması nedeniyle sonuç sorgulamaları da hız kazandı. Peki, ÖSYM YKS ek yerleştirmelerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu mu? YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Devlet ve vakıf üniversitelerine yapılacak ek yerleştirme işlemlerinde son viraja girildi. ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını günler öncesinde tamamlayan çok sayıda üniversiteli adayı, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklama haberine odaklandı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gün içerisinde ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme sonuçları için yapacağı açıklamaya kilitlenen öğrenciler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak sonuç ekranını sorgulamaya başladı. Mühendislik alanındaki boş kontenjanların dikkat çektiği ek yerleştirme sürecinde, toplam 128 bin kişilik alanın değerlendirilmesi bekleniyor.
İŞLETME VE İKTİSAT FAKÜLTELERİNDE BÜYÜK BOŞLUKLAR YER ALIYOR
İlk yerleştirme döneminde büyük boşlukların dikkat çektiği işletme ve iktisat fakültelerinde bu rakam, işletme için devlet üniversitelerine yüzde 37, iktisat için devlet üniversitelerinde ise yüzde 43 olarak yansıdı. Bu istatistik Uluslararası İlişkiler alanında ise yüzde 24 olarak gözlemlendi.
MAKİNE VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜNDE BOŞ KONTENJAN 3200
Sayısal alanlarda tercihlerini gerçekleştiren adaylardan geriye kalan boş kontenjan sayısı açıklandı. Bu yıl yüzde 80'lere ulaşan makine ve elektrik elektronik alanında yerleştirmelerinde boş kontenjan bilgileri, elektrik elektronik alanında 1438, makine mühendisliği alanında ise 1809 olarak açıklandı. İki bölüm için toplam boş kontenjan bilgisi 3 bin 200 olarak duyuruldu.
BU YIL BOŞ KONTENJAN SAYISI KAÇ OLDU?
Bu yılki boş kontenjan sayısı hakkında bilgi veren ÖSYM, lisans ve ön lisans alanında var olan kontenjanın 128 bin olduğu duyuruldu. Lisans alanındaki boşluğu 89 bin olarak duyuran ÖSYM, geriye kalan yaklaşık 40 bin kişilik kontenjanın ise ön lisans alanına ait olduğunu duyurdu.
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açacağı YKS sonuçları, geçtiğimiz yıl 5 Eylül tarihinde sona eren tercih başvurularının ardından 12 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç ele alındığında sonuçların bu yıl 27 Eylül tarihinde açıklanması öngörülebilir. Açıklama saatinin kaç olacağı ise bilinmiyor.
Bu tarih, ÖSYM'nin müsaitlik durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklama değişkenliği gösterebilir.
ÖNCEKİ YIL 51 BİN ÖĞRENCİ EK TERCİH İLE YERLEŞTİ
Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.
YÜKSEKOKULLAR BOŞ KALDI
Bu yılki normal yerleştirme döneminde en büyük kontenjan boşlukları yüksekokullarda oldu. Moda tasarımı, pazarlama, muhasebe bilgi sistemleri ile uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi gibi birçok alan yüzde 10’un altında kaldı.
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