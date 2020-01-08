MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı
GeriGündem Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bingöl'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Olay, Bingöl- Elazığ Karayolu Dikme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden bir grup öğrenciyi, Hesarek Kayak Merkezi’ne götüren midibüs kara saplandı. Kardan çıkamayan midibüs için bölgeye İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ait ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla midibüsü çekerek kurtardı.

Kurtarılan araç yoluna devam ederken, her hangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle