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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Öğrencileri İnalcık’ı andı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Öğrencileri İnalcık’ı andı

ÜNLÜ tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ölümünün 3’üncü yıldönümünde ailesi, öğrencileri ve sevenleri tarafından dün öğle namazının ardından, Fatih Camii haziresindeki anıt mezarı başında anıldı.

Anma törenine İnalcık’ın kızı Günhan İnalcık, öğrencileri, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr Bülent Arı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı ve çok sayıda seveni katıldı. 

Duanın ardından konuşan  İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Halil hocamızın yanında Kemal Karpat hocamız yatıyor. Bir yanda Semai Eyice hocamızın kabri var. Burada da Millet Kütüphanesi’nin kurucusu Ali Emiri’nin kabri var. Aslında Fatih Haziresi’nin bu köşesi bir anlamda tarihçiliğimizin devasa isimlerinin buluştuğu bir yer oldu. Bu kabirleri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla seneyi devriyelerinde yaptırıyoruz. Halil hocamızın ve Semai hocamızın kabrini yaptırdık. Kemal hocamızın kabrinin yapımıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Halil İnalcık’ın öğrencileri adına konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı da şunları söyledi: “İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Arkada kitapları ve defterleri kapanmayanlar, bu milletin hatıratına, yaşadıklarına ve yaşayacaklarına ışık tutanlardır. Mürşitlerdir. Halil hocamız bunlardan biridir. Helalleştiğimiz anda dahi bize öğretmeye devam etti. Hafızası açıktı. Bugün de her nesilden insanlar bir arada bulunuyorlar. Çok az yanılmıştır.”  

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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