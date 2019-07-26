Öğrencileri İnalcık’ı andı
ÜNLÜ tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ölümünün 3’üncü yıldönümünde ailesi, öğrencileri ve sevenleri tarafından dün öğle namazının ardından, Fatih Camii haziresindeki anıt mezarı başında anıldı.
Anma törenine İnalcık’ın kızı Günhan İnalcık, öğrencileri, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr Bülent Arı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı ve çok sayıda seveni katıldı.
Duanın ardından konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Halil hocamızın yanında Kemal Karpat hocamız yatıyor. Bir yanda Semai Eyice hocamızın kabri var. Burada da Millet Kütüphanesi’nin kurucusu Ali Emiri’nin kabri var. Aslında Fatih Haziresi’nin bu köşesi bir anlamda tarihçiliğimizin devasa isimlerinin buluştuğu bir yer oldu. Bu kabirleri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla seneyi devriyelerinde yaptırıyoruz. Halil hocamızın ve Semai hocamızın kabrini yaptırdık. Kemal hocamızın kabrinin yapımıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.
Halil İnalcık’ın öğrencileri adına konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı da şunları söyledi: “İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Arkada kitapları ve defterleri kapanmayanlar, bu milletin hatıratına, yaşadıklarına ve yaşayacaklarına ışık tutanlardır. Mürşitlerdir. Halil hocamız bunlardan biridir. Helalleştiğimiz anda dahi bize öğretmeye devam etti. Hafızası açıktı. Bugün de her nesilden insanlar bir arada bulunuyorlar. Çok az yanılmıştır.”
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